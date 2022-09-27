Selahattin Demirtaş: Mersin'deki saldırıyı kınıyorum; demokratik siyasette ısrarcı olun

Demirtaş “ Siyasetin toplumsal, kentsel çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri testtir. Her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olun” dedi.
Demirtaş, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Mersin'deki saldırıyı kınıyorum. Siyasetin toplumsal, kentsel çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri testtir. Her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olun. Bunun için herkes tarafından net olarak tercih edilir."
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