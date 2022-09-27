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Selahattin Demirtaş: Mersin'deki saldırıyı kınıyorum; demokratik siyasette ısrarcı olun

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Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 1 polisin şehit olduğu Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen bombalı ve uzun namlulu silahlarla saldırıyı kınadı.
Selahattin Demirtaş: Mersin'deki saldırıyı kınıyorum; demokratik siyasette ısrarcı olun

Demirtaş “ Siyasetin toplumsal, kentsel çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri testtir. Her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olun” dedi.

 Demirtaş, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

 Mersin'deki saldırıyı kınıyorum. Siyasetin toplumsal, kentsel çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri testtir. Her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olun. Bunun için herkes tarafından net olarak tercih edilir."

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