Selahattin Demirtaş: PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum

Twitter hesabından paylaşılan açıklamada yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Selahattin Demirtaş'ın mesajı şöyle:

Edirne Cezaevi'nde 4 Kasım 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kaçırılan 13 asker, polis ve sivilin öldürülmesiyle ilgili "PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum" dedi.

Twitter hesabından paylaşılan açıklamada yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Selahattin Demirtaş'ın mesajı şöyle:

"PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine baş sağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm.

Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır.

Aslolan; silaha, şiddete, savaşa her koşulda karşı çıkarak barışı sağlamaktır."