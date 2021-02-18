  • BIST 1.546
  • Altın 399,657
  • Dolar 6,9918
  • Euro 8,4376
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKA3894 test yapıldı,25 pozitif vaka

Selahattin Demirtaş: PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum

»
Twitter hesabından paylaşılan açıklamada yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Selahattin Demirtaş'ın mesajı şöyle: 
Selahattin Demirtaş: PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum

Edirne Cezaevi'nde 4 Kasım 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kaçırılan 13 asker, polis ve sivilin öldürülmesiyle ilgili "PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum" dedi. 

Twitter hesabından paylaşılan açıklamada yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Selahattin Demirtaş'ın mesajı şöyle: 

"PKK'nin elindeki 13 insanımızın katledilmiş olmasını açıkça kınıyorum. Ailelerin acısını yürekten paylaşıyor, kendilerine baş sağlığı diliyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm.

Diplomatik yollar yerine, siyasi şov amaçlı operasyon sonucunda ortaya çıkan trajedinin sorumluluğunu HDP'ye ve muhalefete yüklemek de aymazlıktır. Halka hesap vermesi gereken, iktidardır.

Aslolan; silaha, şiddete, savaşa her koşulda karşı çıkarak barışı sağlamaktır."

1613645331601-ekran-alintisi.png

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TTB: Bakanlık, Ortadoğu mutasyonunu gizlemek için analizleri yayınlamıyor17 Şubat 2021 Çarşamba 22:05
  • Türkiye'de 6 ayda 2 bin 412 doktor istifa etti17 Şubat 2021 Çarşamba 21:27
  • Erdoğan’ın konuşması Binali Yıldırım tarafından 4 yıl önce kullanılmış17 Şubat 2021 Çarşamba 21:02
  • Fatih Altaylı: AK Parti’nin kongreleri herkesin ağırına gidiyor17 Şubat 2021 Çarşamba 20:45
  • 250'den fazla müzisyenden Boğaziçi'ne destek: Siyasi otorite elini üniversitelerden, akademisyenlerden ve değerli öğrencilerden derhal çekmelidir17 Şubat 2021 Çarşamba 20:36
  • AB'den Türkiye'ye vergi bilgilerinin paylaşımı konusunda ek süre17 Şubat 2021 Çarşamba 16:49
  • Eksi 10 derece narkozla ölüm uykusu! Doktordan 5 sayfalık intihar mektubu17 Şubat 2021 Çarşamba 16:26
  • TC Sağlık Bakanı Koca’dan yüz yüze eğitim açıklaması17 Şubat 2021 Çarşamba 14:23
  • Erdoğan’dan ‘kopyala yapıştır’: Yıldırım’ın dört sene önceki konuşmasıyla aynı (VİDEO)17 Şubat 2021 Çarşamba 13:28
  • İç Anadolu'da Ulaşıma Kar Engeli; 1071 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor17 Şubat 2021 Çarşamba 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti