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Selahattin Demirtaş'a "Siyasi Cesaret Ödülü"

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Almanya merkezli uluslararası İlerici İttifak (Progressive Alliance), “2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü" bu yıl HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a verilecek.
Selahattin Demirtaş'a "Siyasi Cesaret Ödülü"

Dünyada 140 ülkeden sosyal demokrat, ilerici siyasi parti ve kuruluşun içinde yer aldığı, 2013'te Almanya'da kurulan İlerici İttifak (Progressive Alliance), “2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü”nü bu yıl Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a verecek.

Özsoy: AİHM'den önemli karar bekliyoruz

HDP Dış İlişkiler Sorumlusu Hişyar Özsoy, bianet'e yaptığı açıklamada İlerici İttifak'ın 15 Kasım’da Stockholm’de yapacağı toplantıda Demirtaş’a ödül vereceğini söyledi. Demirtaş'ın 18 Eylül'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire'de görülen duruşmasına da değinen Özsoy, şöyle konuştu:

"Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Selahattin Demirtaş'ın duruşmasında üçüncü taraf olarak dahil olmuş ve Selahattin Başkanın lehine güçlü bir savunma yapmıştı. Farklı yerlerden birçok destek söz konusu. Fakat AKP-MHP ittifakı dışardan gelen bütün eleştirilere ve yerine getirilmesi gereken tüm uygulamalara kendini kapatmış durumda. Bu da sadece mevcut iktidarın değil, dışarda Türkiye'nin de imajını çok fazla zedeliyor."

İlerici İttifak nedir?

İlerici İttifak, 22 Mayıs 2013'te Almanya'nın Leipzig kentinde kuruldu. İlerici İttifak'ın dünya çapında 140 üyesi bulunuyor. Türkiye'den ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve HDP üyeler arasında yer alıyor. İlerici İttifak’ın başlıca ilkeleri demokrasi, cinsiyet eşitliği, adalet, dayanışma, insan haklarının geliştirilmesi, barış, iklim değişikliği ile mücadele ve küreselleşmenin sosyal yönünün güçlendirilmesi. İlerici İttifak ağına dahil olan siyasi partiler, partilerin yapısı ve organizasyonu, seçimlerin yönetilmesi, seçim kampanyaları ve küresel politikaların geliştirilmesinde bilgi paylaşımında bulunuyor.

Aynı davadan iki kez tutuklama 

20 Eylül günü 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından mahsup kararı verilmesinin ardından Demirtaş'ın tahlliyesi beklenirken, aynı gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Demirtaş ve HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında yargılandıkları davada ayrı bir soruşturma başlatıp tutuklamaya sevklerini istedi. Çıkarıldıkları Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında yeniden tutuklama kararı verdi. (RT)

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