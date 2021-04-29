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Selahattin Demirtaş’ın 4 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı

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Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Eylül 2018'de verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandığını duyurdu.
Selahattin Demirtaş’ın 4 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı

“Müvekkilimiz Selahattin Demirtaş hakkında açılan tüm propaganda davaları, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde süren ana davası ile birleştirildiği halde, 17 Mart 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Newroz kutlamasındaki konuşması sebebiyle yargılandığı bir dava ısrarla ayrı yürütüldü. ’İhtiyaç hasıl olduğunda’ hemen ceza kararı verilebilecek ve böylece Demirtaş'ı hükümlü kılacak olan bu dava, çeşitli siyasi davalarda verdiği ceza kararlarıyla bilinen Akın Gürlek’in başkanı olduğu İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine verildi” denilen açıklamanın devamı şöyle:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) ihlal ve serbest bırakma kararı verebileceğini gözeten hükümet, kararın açıklamasından önce, Demirtaş’ın bir başka suçtan hükümlü olarak cezaevinde olduğunu göstermek amacıyla, söz konusu davada, 7 Eylül 2018 tarihinde Demirtaş’a, propaganda suçundan şimdiye kadar verilen en yüksek ceza olan 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Aynı davada yargılanan Sırrı Süreyya Önder'e de 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Erdoğan’ın “Karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz” sözü hatırlatıldı

Bu dosya İstinaf Mahkemesinde iken AİHM, 20 Kasım 2018 tarihli Demirtaş kararında yargılamada ihlal ve derhal serbest bırakma kararı vermiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün, ‘Karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz’ demişti. Bunun üzerine 4 Aralık 2018 tarihinde, bir dosyanın İstinaf Mahkemesi’nde karar verilme süresi yaklaşık bir yıl olduğu halde, Demirtaş’ın dosyası için 40. günde karar verildi ve hakkındaki ceza onandı.

AYM’nin Süreyya Önder hakkındaki beraat, Demirtaş hakkındaki kabul edilmez kararı hatırlatıldı

Daha sonra, Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder ile ilgili 31 Aralık 2018 tarihinde, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurular yapıldı. Anayasa Mahkemesi, Sırrı Süreyya Önder’in başvurusunda ihlal kararı verdi, yeniden yapılan yargılamada ise Sırrı Süreyya Önder beraat etti. Demirtaş hakkındaki başvuru ise 16 Eylül 2020 tarihinde kabul edilemez bulundu.

“Ne gariptir ki tam da 6-8 Ekim Kobani davasının ilk duruşmasının yapıldığı tarihte onandı”

Yapılan bir yasal değişiklik üzerine, 4 yıl 8 aylık hapis cezasına ilişkin karar 25 Ekim 2019 ‘da tarafımızca temyiz edilmişti. 15 Kasım 2019'da Yargıtay'a gönderilen dosya, ne gariptir ki, üstelik de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma istemine rağmen, tam da 6-8 Ekim Kobani davasının ilk duruşmasının yapıldığı 26 Nisan 2021 tarihinde onanmış bulunuyor.

AİHM Büyük Dairesi’nin derhal serbest bırakma kararı hatırlatıldı

AİHM Büyük Dairesi’nin 22 Aralık 2020 tarihli ‘derhal serbest bırakma’ kararının gereğini yerine getirmeyen yargının, Demirtaş ile ilgili bütün davalarda, 6-8 Ekim Kobani davası ve HDP ile ilgili kapatma davasında senkronize bir çalışma yürüttüğüne tüm dünya kamuoyu şahitlik etmektedir. Bu organizasyonun siyasi odaklarca ve siyasi amaçlarla yapıldığı gerçeği herkesçe bilinmektedir ve AİHM Büyük Dairesi kararı ile de tescillidir.

“Hukukta ısrar edeceğiz”

Hukukta ısrar edeceğiz. Bugün değilse bile bir gün, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı sağlandığında söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz olacak.”

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