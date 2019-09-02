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Selahattin Demirtaş’ın avukatından tahliye açıklaması

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Selahattin Demirtaş’ın avukatından tahliye açıklaması
Selahattin Demirtaş’ın avukatından tahliye açıklaması

Selahattin Demirtaş’ın avukatı Karaman ‘Kesinleşen bir mahkumiyet kararı nedeniyle cezaevinden hemen çıkamayacak’ dedi. Karaman tutuklulukta geçen sürenin mahsubu ve denetimli serbestlik başvurusundan sonra Demirtaş’ın cezaevinden çıkmasını beklediklerini açıkladı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tutuklu yargılandığı davada tahliye kararı verilmesinin ardından avukatı Mahsuni Karaman bir açıklama yaptı.

Karaman, Demirtaş’ın hakkında kesinleşen bir mahkumiyet kararı nedeniyle cezaevinden hemen çıkamayacağını belirtti.

Karaman Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Sn. Demirtaş hakkında, tutuklu yargılandığı dosyada tahliye kararı verildi. Ancak kesinleşen bir mahkumiyet kararı nedeniyle Cezaevinden hemen çıkamayacak.  Tutuklulukta geçen sürenin mahsubu ve denetimli serbestlik başvurusundan sonra kısa zamanda çıkmasını bekliyoruz” dedi. 

HDP’nin milletvekili, hukukçu Meral Danış Beştaş ise Demirtaş’ın “gecikmeden bırakılması gerektiğini” söyledi.

Beştaş Twitter'dan şunları yazdı: “4 yıl 8 aylık ceza İçin mahsup başvurusu yapılacak. 2 yıl 10 aydır Cezaevinde olduğu İçin Yargıtay kararlarına göre son 1 yıllık denetimli serbestlik süresi içinde. Bu nedenle gecikmeden bırakılması gerekiyor...”

 

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