Selahattin Demirtaş’ın avukatından tahliye açıklaması

Selahattin Demirtaş’ın avukatı Karaman ‘Kesinleşen bir mahkumiyet kararı nedeniyle cezaevinden hemen çıkamayacak’ dedi. Karaman tutuklulukta geçen sürenin mahsubu ve denetimli serbestlik başvurusundan sonra Demirtaş’ın cezaevinden çıkmasını beklediklerini açıkladı.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tutuklu yargılandığı davada tahliye kararı verilmesinin ardından avukatı Mahsuni Karaman bir açıklama yaptı.
Karaman, Demirtaş’ın hakkında kesinleşen bir mahkumiyet kararı nedeniyle cezaevinden hemen çıkamayacağını belirtti.
Sn Demirtaş hakkında, tutuklu yargılandığı dosyada tahliye kararı verildi.— Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) 2 September 2019
Ancak kesinleşen bir mahkumiyet kararı nedeniyle Cezaevinden hemen çıkamayacak.
Tutuklulukta geçen sürenin mahsubu ve denetimli serbestlik başvurusundan sonra kısa zamanda çıkmasını bekliyoruz.
Karaman Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Sn. Demirtaş hakkında, tutuklu yargılandığı dosyada tahliye kararı verildi. Ancak kesinleşen bir mahkumiyet kararı nedeniyle Cezaevinden hemen çıkamayacak. Tutuklulukta geçen sürenin mahsubu ve denetimli serbestlik başvurusundan sonra kısa zamanda çıkmasını bekliyoruz” dedi.
HDP’nin milletvekili, hukukçu Meral Danış Beştaş ise Demirtaş’ın “gecikmeden bırakılması gerektiğini” söyledi.
Beştaş Twitter'dan şunları yazdı: “4 yıl 8 aylık ceza İçin mahsup başvurusu yapılacak. 2 yıl 10 aydır Cezaevinde olduğu İçin Yargıtay kararlarına göre son 1 yıllık denetimli serbestlik süresi içinde. Bu nedenle gecikmeden bırakılması gerekiyor...”
https://t.co/4UGbe4QY7d4 yıl 8 aylık ceza İçin mahsup başvurusu yapılacak. 2 yıl 10 aydır Cezaevinde olduğu İçin Yargıtay kararlarına göre son 1 yıllık denetimli serbestlik süresi içinde. Bu nedenle gecikmeden bırakılması gerekiyor...— Meral Danış Beştaş (@meraldanis) 2 September 2019
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