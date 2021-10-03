  • BIST 1.401,460
  • Altın 501,30
  • Dolar 8,8280
  • Euro 10,2350
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Selahattin Demirtaş'ın yeni romanı "Efsun" çıktı

»
Efsun, 5 yıldır tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkardığı 3. kitap
Selahattin Demirtaş'ın yeni romanı "Efsun" çıktı

Edirne Cezaevi'nde 5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın pandemi döneminde cezaevinde kaleme aldığı "Efsun" isimli romanı bugün Dipnot Yayınları tarafından okura sunuldu.

Geçen yıllarda Seher ve Devran adlı iki öykü kitabıyla Leylan adlı romanı yayımlanan Selahattin Demirtaş, şimdi de yeni bir romanla okurun karşısına çıktı.

Kitabın tanıtım bülteninde, "Dupduru, yer yer hüzünlü, yer yer coşkulu ama hep çağıldayan, insana kendini iyi hissettiren bir anlatım... Olanca ışıltılarıyla ilginç karakterler... Acının mizahla harmanlanışı... Üç kuşak boyunca anlatılan, sonunda mutlaka kapanacak olan bir hesap... İlmek ilmek dokunmuş, sürprizlerle dolu bir olay örgüsü... Çağdaş bir aşk hikayesi olarak da nitelendirilebilecek olan Efsun, Selahattin Demirtaş’ın artık iyice demini almış edebiyatçılığının son ürünü" ifadeleri ye alıyor. 

Demirtaş kitabın yazım hikayesiyle ilgili, romanı ailesiyle beraber yazdığını ve onların "olmuş" yorumlarından sonra okuyucuya sunulduğunu anlatmıştı.

Kitabın raflarda yerini almaya başlamasıyla beraber Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Demirtaş, "Efsun ile buluşma günü :)" notuyla paylaştığı fotoğrafta kitabı elinde tutuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali başlıyor27 Eylül 2021 Pazartesi 11:09
  • ‘Hatırlamak Güzeldir’ Projesi yürürlükte26 Eylül 2021 Pazar 20:36
  • “Cittaslow Sunday” etkinliği düzenledi26 Eylül 2021 Pazar 20:35
  • Lefkoşa'nın Simge İsimleri Duvarlarda... “Hatırlamak Güzeldir” Belgeseli Yayında...26 Eylül 2021 Pazar 16:28
  • 2021 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri Belirlendi26 Eylül 2021 Pazar 11:44
  • “Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri” serisinin ilk kitabı çıktı23 Eylül 2021 Perşembe 12:31
  • LBT kukla oyunları hazırladı23 Eylül 2021 Perşembe 10:44
  • Girneliler “Delirenler”le Coştu21 Eylül 2021 Salı 11:28
  • “Delirenler” Oyunu 20 Eylül’de Girne’de Sahnelenecek17 Eylül 2021 Cuma 17:08
  • 78. Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan Ödülü'nü Audrey Diwan'ın 'Happening' filmi aldı12 Eylül 2021 Pazar 13:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti