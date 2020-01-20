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Selahattin Demirtaş'tan 'fotoğraf' açıklaması: Devran dönüyor

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş ve Dilek İmamoğlu ile Selvi Kılıçdaroğlu'nu bir araya getiren fotoğrafa ilişkin konuştu.
Selahattin Demirtaş'tan 'fotoğraf' açıklaması: Devran dönüyor

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş ve Dilek İmamoğlu ile Selvi Kılıçdaroğlu'nu bir araya getiren fotoğrafla ilgili açıklama yaptı. 

Sözlerine “Herkese merhabalar. Buradan sizlere seslenmeyeli uzun zaman oldu. İktidarın kanalizasyon medyası, barış ve demokrasi umutlarına her zamanki fütursuzluğuyla saldırınca ben de birkaç şey söyleme zorunluluğu duydum” diye başlayan Demirtaş, ‘Ahmet Kaya’ örneği verdi.

“Ahmet Kaya ve sevgili eşi Gülten’i, çatal bıçak fırlatarak linç etmeye çalışan güruhu hatırlamayanımız yoktur, değil mi? Bazı utançlar, sahiplerine bir ömür boyu yapışıp kalıyor ne de olsa” diyen Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ahmet Kaya’ya o gün “bölücü, terörist, vatan haini”, yanlarında duran Mehmet Aslantuğ’a da ‘terör destekçisi’ yaftası yapıştırılıyordu. Ve gün oldu devran döndü, ‘onur’ sahibine, ‘alçaklık’ sahibine kaldı.

Bugünün Jülide’si, Kadir’i ve oradaki tüm kadınlar onurun temsilcisi, televizyonlardaki bazı program sunucuları başta olmak üzere linç güruhu ise alçaklığın sembolü olarak tarihteki yerlerini aldılar bile.

Fırlattığınız çatallar, bıçaklar artık bizi yaralamıyor. Birlikte olmak için, yan yana durmak için daha fazla cesaretlendiriyor, güç veriyor, moral veriyor. Devam edin, devran dönüyor.”

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