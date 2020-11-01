Selahattin Demirtaş'tan İzmir mesajı

Tutuklu bulunan Demirtaş'ın, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesaj şöyle:
"Dualarım, tüm kalbim seninle İzmir. Kayıplarımıza rahmet dilemekten, acıları paylaşmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Çok üzgünüm."
Tutuklu bulunan Demirtaş'ın, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesaj şöyle:
"Dualarım, tüm kalbim seninle İzmir. Kayıplarımıza rahmet dilemekten, acıları paylaşmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Çok üzgünüm."
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