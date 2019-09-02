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Selahattin Demirtaş'tan tahliye kararına ilk yorum

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Demirtaş’ın avukatları, tahliye kararının ardından Edirne F Tipi cezaevinde Demirtaş ile görüştü
Selahattin Demirtaş'tan tahliye kararına ilk yorum

Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu yargılandığı ana davadan tahliye kararı verilmesiyle ilgili konuştu. Kararı yeni adli yıl için olumlu bulan Demirtaş, "İyi, adil ve hukuka uygun" ifadelerini kullandı.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, tahliye kararının ardından Edirne F Tipi cezaevinde Demirtaş ile görüştü. Tarafsız Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; avukatlardan Arzu Kayaoğlu, tahliye kararıyla ilgili “Selahattin bey bizim kadar heyecanlanmadı. O daha sakin karşıladı. Zaten mahkeme kararı SEGBİS’ten yüzüne okundu” dedi.

Tahliye kararının ardından Demirtaş’ın ilk yorumu da aktaran Kayaoğlu, “Adli yıl açılışında böyle bir kararın verilmiş olmasının iyi, adil ve hukuka uygun bir adli yıl olması için hayırlı olmasını diledi, hem mahkeme heyetine hem de bütün hukukçulara” diye konuştu.

Davanın konusu

Görülmesine 7-8 ve 9 Ocak 2020’de devam edilecek davada, Demirtaş hakkında “örgüt kurma ve yönetme”, “örgüt propagandası” ve “suç ve suçluyu övme” iddialarıyla 142 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diyarbakır’da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne alınmıştı. Davası daha önce Demirtaş hakkında hazırlanan ve dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye gönderilen 31 fezlekenin toplamından oluşuyor.

Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Demirtaş’ın tutuklu olduğu dava için oy birliği ile tahliyesine karar verildiğini açıkladı. Demir, “Karar Demirtaş ve avukatların hazır olmadığı duruşmada verildi. Ancak Demirtaş hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğundan şimdilik tahliye olamayacak” diye kaydetti.

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