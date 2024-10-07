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Selçuk Bayraktar: Umudun ışığını Kuzey Kıbrıs'ta TEKNOFEST ile yükselteceğiz

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TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “KKTC’de düzenleyeceğimiz TEKNOFEST ile yeni başarılara imza atacağız.
Selçuk Bayraktar: Umudun ışığını Kuzey Kıbrıs'ta TEKNOFEST ile yükselteceğiz

 Doğu Akdeniz kıyılarında insanlığı karanlığa boğanlara inat, umudun ışığını Kuzey Kıbrıs'ta TEKNOFEST ile yükselteceğiz” dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Adana'da ağırlanan ziyaretçi sayısının 1 milyonu aştığını belirtti.

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) kapanış ve ödül töreni düzenlendi.

Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı törende, bir kez daha heyecan dolu TEKNOFEST'i geride bıraktıklarını söyledi.

Festivalde gökyüzünü süsleyen hava gösterilerine tanık olunduğunu belirten Bayraktar, "Milli SİHA'larımız ANKA III ve Bayraktar TB3'ün halka açık ilk uçuşlarını izledik. Şimdi ayrılık vakti geldi. TEKNOFEST Akdeniz'in kalbi, güzel Adana'ya büyük minnettarlıkla veda ediyoruz." diye konuştu.

"TEKNOFEST, BİR DÖNÜŞÜM VE UMUT HAREKETİDİR"

Bayraktar, mertliği ve yiğitliğiyle bilinen Adana'nın, TEKNOFEST'e, Milli Teknoloji Hamlesi'ne ve Türk gençlerine büyük sevgiyle sahip çıktığını vurguladı.

Festivale olan yoğun ilgiye değinen Selçuk Bayraktar, "Bu meydanda ağırladığımız ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı. Adana sana, senin gönlüne, sıcaklığına, bizi kucaklamana, sahiplenmene hayran kaldık." ifadesini kullandı.

Katılımcılara "Bu ne coşku Adana, Allah'ına kurban" diye seslenen Bayraktar, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST, yalnızca bir teknoloji festivali değil, geleceğe yön veren, gençlerimize umut aşılayan, dünyaya ilham olan bir hareket. Sizlerin bitmek bilmeyen enerjisi ve heyecanıyla, insanlığı ileriye taşıyacak bir neslin temellerini attık. Dünyanın dört bir yanında barışın, adaletin ve insan haklarının ayaklar altına alındığı bir dönem yaşıyoruz. Bu zorlu dönemde teknolojiyi sadece ilerlemek için değil, insanlığımızı muhafaza etmek için de kullanmalıyız. Bizim en büyük sorumluluğumuz, adaletsizlikle boğuşan insanlığın umudu olmak, teknolojiyi onların hizmetine sunmaktır. Bu nedenle TEKNOFEST, bir dönüşüm ve umut hareketidir. Karanlığa karşı sesini yükselten, adaletsizliklere karşı duran, teknolojiyi insanlığın yararına kullanacak olan bizleriz. Bize layık görülen makus talihin, kaderimiz olmadığını dünyaya sizler göstereceksiniz."

“UMUDUN IŞIĞINI KUZEY KIBRIS'TA TEKNOFEST İLE YÜKSELTECEĞİZ”

Bayraktar, gençlerin geleceğe yön vereceğini, daha merhametli, hür ve adil bir dünyayı kuracağını söyledi.

Karanlığa ve adaletsizliğe karşı susmayacaklarına dikkati çeken Bayraktar, "Mazlumlara, mağdurlara herkes sırtını dönse biz dönmeyeceğiz. Gazze'de, Filistin'de ve dünyanın her köşesinde adaletin sesi olacağız." dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi'nin şampiyonlarını her yıl ödüllendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Adana Valiliğine, Büyükşehir Belediyesine, ilçe belediyelerine, T3 Vakfı ekiplerine, gönüllülere, paydaşlara, yarışmalara katılan gençlere ve dünyanın dört bir yanından gelip festival heyecanına ortak olanlara teşekkür etti.

Bayraktar, festivalin yolculuğunun süreceğini belirterek, "2025, TEKNOFEST'in çok daha büyük hedeflere yelken açtığı bir yıl olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul'da düzenleyeceğimiz TEKNOFEST'lerde hem ülkemizin hem de dost ve kardeş coğrafyaların gençleriyle yeni başarılara imza atacağız. Doğu Akdeniz kıyılarında insanlığı karanlığa boğanlara inat, umudun ışığını Kuzey Kıbrıs'ta TEKNOFEST ile yükselteceğiz. İstanbul'un semalarında yükselen projelerle, TEKNOFEST devrimini bir adım daha öteye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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