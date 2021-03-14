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Selçuk Belediyesi 'Love Erdoğan' pankartlarını toplattı

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Selçuk Belediyesi 'Love Erdoğan' pankartlarını toplattı
Selçuk Belediyesi 'Love Erdoğan' pankartlarını toplattı

İzmir'in Selçuk ilçesinde AK Part tarafından konulan 'Love Erdoğan' pankartları izinsiz yerleştirildikleri için kaldırıldı. Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, "Kanunlara göre yönetilen bir ilçeyiz. Yapmamız gereken buydu" dedi. AK Parti İlçe Başkanı ise Selim Girbiyanoğlu ise "Bu görselleri kaldırmak cesedimizi çiğnemekle mümkün olur" dedi.

ABD'deki "Stop Erdoğan" yazılı reklamlara karşı hazırlanan 'Love Erdoğan' pankartları İzmir'in Selçuk ilçesinde gerginlik yarattı.

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AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından Selçuk'un farklı noktalarına yerleştirilen pankartlar belediye ekiplerince indirildi.  AK Partililer tekrar pankartları aynı yere taktırdı. Belediyenin zabıta ekipleri de pankartları ikinci kez kaldırdı. Bunun üzerine AK Parti İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu tepki gösterdi: 

'HİÇ KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ'

 

"Türkiye’nin her bölgesinde olduğu gibi Selçuk ilçemizin bir çok yerine 'Love Erdoğan' görselleri astık. FETÖ’cülere karşı yapılan bu görsellerimizin Selçuk Belediyesi tarafından kaldırılmış olması FETÖ ile mücadelemize engel olmaktadır. Dün gece yoğun mesai ile ilçemizin belirli yerlerine tekrar koyduğumuz bu panolar, maalesef ki Selçuk Belediyesi tarafından ikinci defa kaldırılmıştır. 19 yıldır Cumhurbaşkanımızın arkasında duran milletimizle beraber bizler de aynı şekilde durmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza sevgimizi belirttiğimiz bu görselleri Selçuk meydanlarında kaldırmak ancak cesedimizi çiğnemekle mümkün olur. Cumhurbaşkanımızın adının geçtiği, görselinin olduğu panoları kaldırmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir." 

'YASAK YERLERE KONULMUŞ'

Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel ise "İlan reklam tabelalarımız ve buna bağlı yönetmeliklerimiz var. Reklam alanlarımız dururken, bu pankartlar çıtalı şekilde izin alınmadan yasak yerlere konulmuş. Bununla ilgili belediyemize hiçbir başvuru yok. Kanunlara göre yönetilen bir belediyeyiz. O pankartlar izinsiz olduğu için gerekli işlem yapılarak kaldırıldı" dedi.

Pankartların kaldırılmasının farklı noktalara çekilmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Sengel şunları söyledi:

"O pankartlarda sadece AKP ilçe başkanlığı ve 'Love Erdoğan' yazıyordu. Ne Cumhurbaşkanlığı'nın logosu var ne başka bir şey. Pankartları kaldırmamız bazı kesimler tarafından farklı noktalara çekilmek isteniyor. 15 Temmuz hain saldırıda ölen birçok yurttaşımız var. Bu iş ciddi bir şey. FETÖ'ye karşı topyekün bir mücadele içerisindeyiz. Bu noktada böyle bir mücadeleyi bir ilçe başkanının siyasi hırslarına sulandırtmayız. Bu pankartları kaldırmak zorundaydık. Yarın öbür gün müracaat ederlerse, yasaların izin verdiği şekilde asılabilir. Şu an yapmamız gereken buydu. Aksi takdirde yarın öbür gün isteyen istediği pankartı istediği yere asar." (ANKA)

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