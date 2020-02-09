Selçuk: Herkes üniversiteli olmak zorunda değil, 'Sen ağa ben ağa, bu inekleri kim sağa’ durumu var yani

Hürriyet gazetesinden Babacan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Bakanlar Kurulu'nda mesleki eğitimin öneminden bahsederken yaptığı açıklamaları aktardı.

Buna göre Selçuk "Sanayici bizden nitelikli ara iş gücü istiyor. Herkes üniversiteli olmak zorunda değil. ‘Sen ağa ben ağa, bu inekleri kim sağa’ durumu var yani" dedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın 'Ankara Fısıltıları/ Sen ağa ben ağa inekleri kim sağa' haberinin ilgili kısmı şöyle:

Bakan Selçuk'un “Sen ağa ben ağa, bu inekleri kim sağa” cümlesi Bakanlar Kurulu’nun ağır havasını dağıttı ve gülüşmelere neden oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu sözleri mesleki eğitimin önemini anlatmak için söylemişti. Türkiye’nin ‘ara insan gücüne’ olan ihtiyacı ve eksikliği ortadaydı.

Bakan, “Asıl projemiz meslek liselerini güçlendirerek üniversitedeki yığılmayı azaltmak istiyoruz. Üniversite öğrencisi sayısı çoksa o ülkede sorun vardır. Az öğrenci sayısı varsa başarılıdır. Meslek liselerine karşı oluşan olumsuz yargıyı yönetebiliriz” diyerek, bu konuyu gittiği her yerde dile getiriyor.

Selçuk, meslek liselerinin makine parkının eskidiğini ve yeni yatırım yapılmadığını da kabul ediyor. Bu nedenle geliştirdikleri yeni bir modelle, artık okulları ‘fabrikaların, otellerin, işletmelerin’ içine taşıdıklarını anlatıyor.

Bir sohbet sırasında, konunun, Bakanlar Kurulu’nda da gündeme geldiğini anlatan Bakan, şöyle devam etti: “Kabinede de dile getirdim. Herkes üniversiteye gitmek zorunda değil. ‘Okumayan çocuğu meslek lisesine göndereyim’ algısını yıkmalıyız. Dönüşümü sektörle birlikte, istihdam ihtiyacına göre gerçekleştireceğiz. Sanayici bizden nitelikli ara iş gücü istiyor. Herkes üniversiteli olmak zorunda değil. ‘Sen ağa ben ağa, bu inekleri kim sağa’ durumu var yani."