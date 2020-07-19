Galatasaray’ın kaptanı 35 yaşındaki Selçuk İnan, futbolu bıraktığını duyurdu.

İnan, futbolu bıraktığını açıkladığı konuşmasında, "Bu camiada kaptanlık yaptım. Burada oynarken baba oldum, burada oynarken evlendim, aile oldum. Her şeyin bir sonu var maalesef, bitiyor. Bu da bitti" dedi.

“BUNDAN SONRA BENİM EKİBİMDE OLACAK”

Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim ise, "Galatasaray'da kaptanlık büyük bir mevkidir. Selçuk İnan, Galatasaray'a çok önemli hizmetler yaptı. Bundan sonra benim ekibimde olacak" dedi.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Kariyerine Karaağaç Belediyespor’da başlayan Selçuk İnan, sırasıyla Dardanelspor ve Manisaspor’da forma giydikten sonra, yıldızının parladığı Trabzonspor’a transfer oldu. Trabzonspor’da Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanma başarısı gösteren İnan, 2011 yılında Galatasaray kariyerini başlattı.

Galatasaray’da kaptanlığa kadar yükselen Selçuk İnan, burada 5 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kaldırma başarısını gösterdi.