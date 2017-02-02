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Selçuk Yöntem, Kim Milyoner Olmak İster'e Veda Etti

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Selçuk Yöntem, Kim Milyoner Olmak İster'e Veda Etti
Uzun süredir Kenan Işık'ı başarıyla temsil eden Yöntem, dün akşam yayınlanan bölüm ile programa veda etti.

Selçuk Yöntem, ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in efsaneleşen sunucusu Kenan Işık'ın beyinkanaması geçirmesinin ardından yarışmayı sunacak isim olarak belirlenmişti.

"BU BENİM SON BÖLÜMÜMDÜ"

Uzun süredir Kenan Işık'ı başarıyla temsil eden Yöntem, dün akşam yayınlanan bölüm ile programa veda etti. Ekibine teşekkür eden Yöntem, "Sevgili seyirciler, sevgili konuklar, ben veda ediyorum. Bu benim son bölümümdü. Bütün ekibe ve ATV 'ye çok teşekkür ediyorum. Allaha ısmarladık" ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Haberler.com

 

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