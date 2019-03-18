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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Selda Bağcan'dan DAÜ'de görkemli konser

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Türkülerle DAÜ” etkinliğinin bu yıl 8.’si düzenlendi.
Selda Bağcan'dan DAÜ'de görkemli konser

Türkülerle DAÜ etkinliğinde, Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri, DAÜ Müzik Kulübü Grup Mavra ve dünya müziğinde yaşayan efsane bir isim olan Selda Bağcan konserleri yer aldı. Söz konusu etkinlikte sanatçılar katılımcılara doyumsuz bir Türkü gecesi yaşattı. 15 Mart 2019 Cuma gecesi, 19:30 – 22:30 saatleri arasında, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleşen Türkülerle DAÜ 8 etkinliği, ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleşti. Binlerce türkü sever spor sarayında adeta adım atacak yer bırakmadı. Coşkulu kalabalık şarkılara eşlik ederek etkinliğin sonuna kadar doyasıya eğlendi. Farklı ülkelerden, kültürlerden ve bölgelerden gelen izleyiciler, el ele tutuşarak konserlerin coşkusu eşliğinde halay çekti.

SELDA BAĞCAN COŞTURDU

Türk Halk Müziği’nin tanınan ismi Selda Bağcan, Türkülerle DAÜ 8 etkinliğinde halkımızla buluşarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sonunda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu tarafından ünlü sanatçıya tüm DAÜ’lüler adına plaket ve çiçek takdiminde bulunuldu. Selda Bağcan da DAÜ’de ve KKTC’de olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti aktardı.

Ünü yurtdışında da bilinen Selda Bağcan, Times Dergisi’nin “Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar” listesinde yer alıyor. Selda Bağcan 1992 yılında çıkan Ziller ve İpler albümü ile 90’larda büyük başarı sağladı. Yine aynı yılda yapılan Kurşun Adres Sormaz adlı filmin müzikleri Selda Bağcan’a ait. Selda Bağcan’ın 1976’da piyasaya sürdüğü “Türküola” albümünde yer alan Aşık Mahzuni Şerif’in “İnce İnce Bir Kar Yağar” türküsü, Electronic Arts adlı oyun şirketinin piyasaya sürdüğü “Skate 2” oyununda da Mos Def uyarlamasıyla yer aldı.

dsc_0397.jpgdsc_0392.jpgGerçek adı Dante Terrell Smith-Bey olan Amerikalı aktör ve müzisyenin albümünde bu türküyü kullanması, albüm kritiklerinde Bağcan’dan bahsedilmesine, birçok müzik dergisinde Selda Bağcan adının geçmesine yol açtı. 2010 Grammy Ödülleri’ne en iyi rap albüm ve en iyi performans dallarında aday gösterilen Brooklyn’li hip-hop’çı Mos Def, son albümü “The Ecstatics”te yer alan “Supermagic” adlı parça da “İnce İnce Bir Kar Yağar” türküsünü kullandı.

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