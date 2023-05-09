Selda Bağcan’dan Muharrem İnce’ye çağrı

Sanatçı Selda Bağcan, cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye çağrıda bulundu.
“ESKİ HUKUKUMUZA DAYANARAK…”
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bağcan, “Sayın MUHARREM iNCE eski hukukumuza dayanarak iki fizikçi olmanın dayanılmaz ağırlığı ile seçimin birinci turda bitmesi için gerekeni yapmanızı rica ediyorum” ifadelerini kullandı.
Selda Bağcan’ın paylaşımına binlerce beğeni geldi.
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