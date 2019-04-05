Selda Bağcan’ın hayatı film oluyor
Selda Bağcan’ın hayatı hem belgesel hem de film oluyor. Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre; ABD’li yönetmen Amber İşbilen’in, dört yıldır sanatçının Türkiye ve dünyada verdiği konserlerde yaptığı çekimlerin yer alacağı belgeselde, sona gelindi.
Usta sanatçı Selda Bağcan’ın hayatı belgesel ve film olarak, tüm dünyada izleyiciyle buluşacak. ABD’li yönetmen Amber İşbilen’in projesi hakkında konuşan Bağcan, kendisini kıvırcık saçlı birinin oynamasını istediğini dile getirdi.
05 Nisan 2019 Cuma 21:00
1 / 13