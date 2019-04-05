Selda Bağcan’ın hayatı hem belgesel hem de film oluyor. Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre; ABD’li yönetmen Amber İşbilen’in, dört yıldır sanatçının Türkiye ve dünyada verdiği konserlerde yaptığı çekimlerin yer alacağı belgeselde, sona gelindi.

