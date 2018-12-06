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Selde hayatını kaybeden bir şahısa ulaşıldı, üç kişi ise kayıp

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Ekiplerin kayıp olduğu düşünülen diğer şahıslar ve aracın bulunması için aramaları sürüyor.
Selde hayatını kaybeden bir şahısa ulaşıldı, üç kişi ise kayıp

Lefkoşa-Girne ana yolunun Ciklos mevkiinde dere yatağında bulunan erkek cesedinin kimliğinin henüz tespit edilemediği bildirildi.

Polis Basın Subaylığı, cesedin bulunduğu yerden çıkarıldığını ancak kimlik tespitinin henüz yapılamadığını duyurdu.

Ekiplerin kayıp olduğu düşünülen diğer şahıslar ve aracın bulunması için aramaları sürüyor.

Girne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç de olay yerinde bulunuyor. Aramalar hem karadan hem de drone ile havadan yapılıyor.

Bulunan cesedin, yağmur sularına kapılarak hayatını kaybettiği düşünülen bir erkeğe ait olduğu belirtilmişti.

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