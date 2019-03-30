Selde mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle birçok yeri su bastı. Haspolat bölgesinden sel nedeni ile bir kişi arabasında mahsur kaldı. Sivil Savunma ekipleri aracından mahsur kalan bir kişiyi kurtardı . Kurtarma anları kameraya böyle yansıdı.

Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle bugün (30 Mart 2019) Haspolat-Erülkü anayolunda meydana gelen su taşkını neticesinde yolda kalan araçlara ve insanlara Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri müdahale etti. Çalışmalar devam ediyor.