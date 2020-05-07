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Selegna Tekstil, İngiltere'nin kullanılmayacağını açıkladığı 400 bin koruyucu önlük için şikayet almadığını açıkladı

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Selegna Tekstil, İngiltere'nin kullanılmayacağını açıkladığı 400 bin koruyucu önlük için şikayet almadığını açıkladı
Selegna Tekstil, İngiltere'nin kullanılmayacağını açıkladığı 400 bin koruyucu önlük için şikayet almadığını açıkladı

İngiltere hükümeti, Nisan ayında Türkiye'den alınan 400 bin adet koruyucu önlüğün güvenlik standartlarına uygun olmadığını ve bu nedenle önlüklerin kullanılamayacağını açıkladı. Koruyucu önlükleri satan Selegna Tekstil şirketinden Mehmet Düzen ise herhangi bir şikayet almadıklarını söyledi.

BBC'ye konuşan Mehmet Düzen, sattıkları ürünler hakkında herhangi bir şikayet almadıklarını, İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği ya da İngiliz hükümeti yetkililerinin kendileriyle şikayet için temasa geçmediğini belirtti.

Mehmet Düzen, "Önlüklerin kumaşı sertifikalı. Bütün ürünler sertifikalı. Bir sorun varsa, bir araştırma yapıp bize bildirebilirlerdi" dedi.

Düzen ayrıca, daha dün NHS ile temas halinde olduğunu ve önlüklerde bir sorundan bahsedilmediğini söylerken, Selegna Tekstil'in şirket olarak herhangi bir kusuru, profesyonel bir şekilde ele almaya hazır olduğunu vurguladı.

Türk yetkili: Hükümetin İngiltere'ye teslimat konusunda dahli olmadı

Üst düzey bir Türk yetkili de, İngiltere'nin kusurlu olduğunu açıkladığı koruyucu ekipmanla, hükümetin bir ilgisinin olmadığını söyledi.

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