 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 75.970
  • Altın 137,156
  • Dolar 3,6234
  • Euro 3,8175
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
FLAŞ HABERİşte 1 Milyon TL ikramiye kazanan

Selfie çeken otomobil geliyor

»
Selfie çeken otomobil geliyor
Çekilen fotoğraflar sosyal medya hesaplarına da gönderilebilecek

Otomobil üreticisi Chrysler, CES 2017'de, sosyal medya çağına uygun yeni bir otomobil prototipi tanıtacak. Yeni otomobille selfie çekmek ve sosyal medyada paylaşmak daha kolay.

Shift Delete'de yer alan habere göre, firmanın tanıtacağı elektrikli Minivan, yüz ve ses tanıma teknolojisine sahip olacak. Böylece, içerideki sürücü ve yolcuları tanıyabilecek.

Bu özellikleri sayesinde, şoförün ve yolcuların seslerini ayırabilecek olan otomobil, şoförden ve yolculardan gelecek sesleri ayrı ayrı dinleyip cevap verebilecek.

Böylece şoför otomobilin genel kontrolüne dair komutlar verebilirken, yolcuların cam açıp kapama, oturdukları bölgedeki klimaya müdahalesi gibi komutları hayata geçecek.

Araç ayrıca sosyal medya hesaplarına bağlı olacak ve kokpit içindeki kameralardan şoför ve yolcuların selfileri de çekilebilecek. Bu fotoğraflar sosyal medya hesaplarına da gönderilebilecek.

3 koltuk sıralı otomobilde en arka sıradaki yolcuların şoförü duyabilmesi için bir intercom sistemi de bulunacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dikkat! WhatsApp o telefonlardan desteği çekiyor04 Ocak 2017 Çarşamba 18:40
  • Televizyonunuz sizi izliyor olabilir!04 Ocak 2017 Çarşamba 18:20
  • 2017’de uzayda neler yaşanacak?03 Ocak 2017 Salı 09:25
  • En hızlı internet hangi ülkede?02 Ocak 2017 Pazartesi 22:10
  • Mars’a kurulacak buz evini robotlar hazırlayacak02 Ocak 2017 Pazartesi 21:10
  • Galaxy S7 kendi kendine çatlıyor mu?02 Ocak 2017 Pazartesi 13:10
  • 'Robotların yükselişi' ne tür değişimlere neden olabilir?01 Ocak 2017 Pazar 20:03
  • Telsim’den bir ilk daha01 Ocak 2017 Pazar 19:00
  • Amazon çılgın projelerine yenisini ekledi; uçan depo ve drone ile sipariş teslimi01 Ocak 2017 Pazar 16:10
  • ABD'de bir bilgisayarda 'Rus korsanların yazılımına rastlandı'01 Ocak 2017 Pazar 15:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti