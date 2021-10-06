  • BIST 1.379,300
  • Altın 501,60
  • Dolar 8,9000
  • Euro 10,2850
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Selfie yıldızı gorilden kötü haber: 14 yıl önce kendisini bulan bakıcının kollarında son nefesini verdi

» »
Dünya onu bir doğal yaşam parkında çektirdiği selfie fotoğrafla tanımıştı. Ndakasi adlı goril, bakıcısı Andre Bauma’yla özel bir ilişkiyle sahipti.
Selfie yıldızı gorilden kötü haber: 14 yıl önce kendisini bulan bakıcının kollarında son nefesini verdi

Dünya onu bir doğal yaşam parkında çektirdiği selfie fotoğrafla tanımıştı. Ndakasi adlı goril, bakıcısı Andre Bauma’yla özel bir ilişkiyle sahipti.

Afrika’nın en eski parklarından Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Virunga Ulusal Parkı’nın başında bulunan 49 yaşındaki Bauma, 2007 yılında Ndakasi’yi henüz yavruyken buldu. Ndeze ile birlikte iki gorili büyüten Bauma, dünyanın tanıdığı gorilin uzun süredir devam eden hastalığı nedeniyle 14 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ndakasi’nin son fotoğrafı.

Virunga Ulusal Parkı’ndan yapılan açıklamada, “Ndakasi son nefesini, bakıcısı ve hayat boyu arkadaşı olan Andre Bauma’nın sevgi dolu kolları arasında verdi” ifadeleri kullanıldı. Ndakasi’nin son fotoğrafı da açıklamayla birlikte paylaşıldı.

‘GÖRDÜĞÜNDE SIRTIMA ATLARDI’

Ndakasi’yi bulduğunda avcılar tarafından vurulan annesini aradığını belirten Bauma, gorilin 2.4 kilo olduğunu ve kimsenin hayatta kalmasına şans vermediğini söyledi. Ancak hayata tutunan Ndakasi, 65 kiloya ulaşarak sağlıklı bir yaşam sürdü. Ndakasi’nin kendisini ailesi olarak gördüğünü belirten Bauma, “Beni ne zaman görse koşup sırtıma atlardı. Bu annesiyle yaptığı bir şey” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1 milyon çocuk şiddet tehdidi nedeniyle okula gidemeyecek17 Eylül 2021 Cuma 14:03
  • Afrika'nın "devi" Nijerya güvenlik sorunlarıyla boğuşuyor15 Eylül 2021 Çarşamba 12:10
  • Tunus'taki 5 siyasi parti, anayasanın askıya alınması çağrılarına karşı olduklarını ilan etti15 Eylül 2021 Çarşamba 11:25
  • Fas seçimlerinde sekizinci sıraya gerileyen PJD'yi neler bekliyor?14 Eylül 2021 Salı 15:11
  • Fas'ta nihai seçim sonuçları açıklandı10 Eylül 2021 Cuma 09:12
  • Jakarta’da hapishanede yangın çıktı: 41 ölü08 Eylül 2021 Çarşamba 11:38
  • Afrika'da aşılama: Avrupa ve Amerika'nın yüzde 10'u kadar07 Eylül 2021 Salı 13:01
  • ABD’den Gine’deki darbeye kınama06 Eylül 2021 Pazartesi 12:53
  • Nijer'deki kolera salgınında 104 can kaybı04 Eylül 2021 Cumartesi 09:39
  • Nijerya'da 73 öğrenci kaçırıldı02 Eylül 2021 Perşembe 10:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti