Selimiye Camii Kısmi Olarak İbadete Açık Olacak

KKTC Din İşleri Başkanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Lefkoşa-Selimiye Camii’nde restorasyon çalışmaları nedeniyle, iş ve işçi güvenliği nedeniyle restorasyon tamamlanıncaya kadar ibadete ara verilmesi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yazılı olarak talep edilmiş, güvenlik temelli söz konusu talep Başkanlığımızca değerlendirilmiş ve bu nedenle ibadete ara verilmesine karar verilmişti.

12.12.2020 tarihinde yaptığımız yazılı açıklamayla halkımıza duyurduğumuz söz konusu kararın akabinde, Selimiye Camii’nin açık kalması ile ilgili muhtelif yerlerden Başkanlığımıza gelen talepleri de dikkate alarak Vakıfların yazılı beyanı, müteahhit firma ve ilgililer ile yapılan görüşmeler neticesinde, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak caminin kısmi açık kalması uygun görülmüştür.

Bugünden itibaren Selimiye Camii gerekli güvenlik önlemleri alınarak kısmi olarak ibadete açık olacaktır. Saygıyla duyururuz.