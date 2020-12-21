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Selimiye Camii'nin, güvenlik önlemleri alınarak kısmi ibadete açılmasına karar verildi

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Selimiye Camii'nin, güvenlik önlemleri alınarak kısmi ibadete açılmasına karar verildi.
Selimiye Camii'nin, güvenlik önlemleri alınarak kısmi ibadete açılmasına karar verildi

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, restorasyon çalışmaları devam eden ve kısa bir süre önce ibadete kapatıldığı duyurulan Selimiye Camii’nin, bugünden itibaren güvenlik önlemeleri alınarak kısmi olarak ibadete açık kalmasına karar verildiğini açıkladı.

Atalay yazılı açıklamasında, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce, Lefkoşa Selimiye Camii’nde restorasyon çalışmaları nedeniyle, iş ve işçi güvenliği gerekçesiyle restorasyon tamamlanıncaya kadar ibadete ara verilmesinin yazılı olarak talep edildiğini ve bu yönde karar verildiğini hatırlattı.

Bu kararın ardından caminin açık kalması için gelen talepleri dikkate aldıklarını kaydeden Atalay, Vakıfların yazılı beyanı, müteahhit firma ve ilgililerle yapılan görüşmeler neticesinde, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak caminin kısmi açık kalmasının uygun görüldüğünü bildirdi.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, bugünden itibaren Selimiye Camii’nin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kısmi olarak ibadete açık olacağını duyurdu.

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