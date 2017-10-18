Selimiye Meydanı'nda sinema keyfi

Lefkoşa surlar içini canlandırmak amacıyla etkinlikler düzenleyen Surlariçi Platformu, geçtiğimiz hafta başlattığı “sinema sokakta” aktivitesini bu hafta da sürdürecek.

İlki Yiğitler Burcu’nda halkın büyük ilgisiyle yapılan açık alanda sinema gösterimi, bu hafta cuma günü Selimi’ye Meydanı’nda devam edecek. Saat 20.00’de Hasan Haksun’un yönettiği “Kızım İçin” adlı filmin gösterimi yapılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi ve fakülteye bağlı Sinema Bölümü öğrencilerinin gönüllü katkılarıyla ücretsiz yapılan film gösterimleri, 27 Ekim Cuma günü Çağlayan Parkı’nda Atıf Yılmaz’ın “Ah Güzel İstanbul” filmiyle devam edecek.

Surlariçi Platformu; Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Vakıflar Bankası, Yakın Doğu Üniversitesi, Sidestreets Eğitim ve Kültür İnisiyatifi, Lefkoşa Türk Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Telsim, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Turizm ve Çevre Bakanlığı ve İsviç İletişim’in paydaşlığında oluşturuldu.

Platforma www.surlariciplatformu.org adresindeki web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.