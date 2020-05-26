Selin Ciğerci, aylık kazancı ile dudak uçuklattı
Son dönemde çıkardığı kozmetik markasıyla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci aylık geliriyle dudak uçuklattı. Ünlü fenomen canlı yayında sosyal medya reklamlarından aylık 600.000 TL kazandığını söyledi. Ciğerci böyle giderse vergi rekortmeni olacağının da altını çizdi.
Ünlü fenomen canlı yayında sosyal medya reklamlarından aylık 600.000 TL kazandığını söyledi. Ciğerci böyle giderse vergi rekortmeni olacağının da altını çizdi.
26 Mayıs 2020 Salı 19:28
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