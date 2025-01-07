  • BIST 10036.05
  • Altın 3001.006
  • Dolar 35.3357
  • Euro 36.875
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

“Selin Karakaya II. Anı Satranç Turnuvası” 29 Ocak’ta başlıyor

» »
Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden Selin Karakaya'nın anısını yaşatmak için “Selin Karakaya II. Anı Satranç Turnuvası” düzenleniyor.
“Selin Karakaya II. Anı Satranç Turnuvası” 29 Ocak’ta başlıyor

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden yapılan açıklamada, Altın Piyon Satranç Derneği’nin önderliğinde, Eziç Restoran, Arkın Palm Beach Hotel ve Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’nun desteğiyle organize edilen etkinlikle, hem sporun birleştirici gücünün ortaya koyulması, hem de toplumsal dayanışma hedefleniyor.

Satranç sporuna gönül verenleri bir araya getirecek turnuvaya Selin Karakaya’nın anısını yaşatmaya katkıda bulunmak isteyen herkes davet edilerek, “Gelin, Selin’in ışığını hep birlikte yaşatalım” denildi.

Turnuvaya kayıtlar 10 Ocak’ta yayımlanacak yönerge ardından yapılabilecek. Bilgi ve kayıt işlemleri için Altın Piyon Satranç Derneği’ne ulaşılabilecek, turnuva direktörü Abdullah Özdoğan 0542 865 79 28 numaralı telefondan aranabilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mavi Vatan-2025 Tatbikatı bugün başlıyor07 Ocak 2025 Salı 10:27
  • Kemal Basat: Avcılar tarafından saçmalarla vurulan eşeğin durumu kritik!07 Ocak 2025 Salı 10:19
  • Meclis toplanacak07 Ocak 2025 Salı 10:14
  • Kudret Özersay’dan Sert Tepki: "Seyrüsefer Zammı Yasaya ve Anayasaya Aykırıdır"06 Ocak 2025 Pazartesi 22:38
  • 250 Bin TL Maaş alan Amcaoğlu Ülkede ekonomik sıkıntı yok dedi!06 Ocak 2025 Pazartesi 22:32
  • TDP Cumhurbaşkanlığı seçiminde kararını verdi06 Ocak 2025 Pazartesi 22:26
  • Güven Bengihan açıkladı: Berova sendikaları perşembe günü görüşmeye çağırdı06 Ocak 2025 Pazartesi 21:48
  • Özdemir Berova: Kiraların banka üzerinden yatırılması uygulaması başladı06 Ocak 2025 Pazartesi 21:37
  • TDP PM, 'Cumhurbaşkanlığı seçimi' gündemiyle toplandı06 Ocak 2025 Pazartesi 21:26
  • KTÖS ve POED Arasındaki İşbirliği 2025’te Daha da Gelişecek06 Ocak 2025 Pazartesi 15:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti