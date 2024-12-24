Selma Eylem: Okullarda artan şiddet ve zorbalık endişe veriyor

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Lefkoşa İrsen Küçük Ortaokulu’nda gerçekleştirdikleri grev sırasında basına yaptığı açıklamada, okullarda şiddet ve zorbalık vakalarının arttığını söyledi, bu durumun endişe verdiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, bugün Lefkoşa İrsen Küçük Ortaokulu’nda düzenlenen basın açıklamasında okullarda artan şiddet ve zorbalık olaylarına dikkat çekti. Eylem, Eğitim Bakanlığı ve hükümetin bu duruma karşı duyarsız kaldığını belirterek, iki öğretmenin şiddete maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Eylem, "Bu konuyu gündeme getirmek ve yetkililere çağrıda bulunmak için buradayız. Okullarımızda yığınla sorun var. Defalarca dile getiriyoruz. Yollardayız, programlardayız ancak hâlâ eksik kadrolarımız bulunuyor. Rehber ve özel eğitim öğretmenleri atanmayan kadrolar arasında. Genel ortaöğretimde 40 öğretmen eksiğimiz var" dedi.

Disiplin tüzüğünün güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Eylem, mevcut tüzüğün çağın gerisinde kaldığını ve bu durumun şiddet olaylarının artmasına zemin hazırladığını dile getirdi. Ayrıca tam gün uygulaması ve yemek düzenlemeleri gibi konuların da gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Eylem, yetkililere seslenerek okullarda güvenliğin sağlanması, eksik kadroların tamamlanması ve disiplin tüzüğünün revize edilmesi için acil adımlar atılmasını talep etti.