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Selma Eylem:6 öğrencinin antijen testi pozitif

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KTOEÖS Başkanı Selma Eylem bugün okullarda 12. sınıflara yapılan taramada 6 öğrencinin antijen test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Selma Eylem:6 öğrencinin antijen testi pozitif

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem bugün okullarda 12. sınıflara yapılan taramada 6 öğrencinin antijen test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem bugün okullarda 12. sınıflara yapılan taramada 6 öğrencinin antijen test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Eğitim Bakanlığı 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağı bugün tüm okullarda öğrencilere ve çalışanlara yönelik antijen test yapılacağını açıklamıştı.

Öğrenciler de karşı

Bağımsız Öğrenciler Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, yüz yüze eğitimin başlatılmasının büyük bir sağlık ihlali olduğu, vurgulandı. Açıklama şöyle:

BAĞIMSIZ ÖĞRENCİLER GRUBU

KTOEÖS Yürütme Kuruluna bizi kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. KKTC öğrencilerini temsilen bugün burada sağlığımızın riske atılmaması ve öğrencilerin hakkı olduğunu düşündüğümüz, birçok öğrencinin de bize onay verdiği sınavsız geçiş veya online değerlendirme ile ya da online sınav ile ikinci notların oluşturulması konularında görüşlerimizi ilettiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik.

Virüsün bulaş seviyesinin tavan yaptığı bu zamanlarda okulların yüz yüze açılmasının büyük bir sağlık ihlali olduğu görüşünde olan öğrenciler, öğretmenler ve aileler bulunmaktadır. Biz öğrenciler sağlığımızı riske atmamamız gerektiği gerçeğinin, mezun olmaktan ve 19 günlük bir süreç için okula gitmekten daha önemli olduğunu biliyoruz. Her lise öğrencisinin hayali muhteşem bir mezuniyet ve arkadaşlarla bir arada bitirilen bir yıldır. Ama gelin görün ki bu sene ikisini de yapmak imkansız. Dünya’da virüsün bulaşabileceği en riskli 3. Sektör eğitim sektörüdür ve buna öğrenciler de dahildir.

Tüm bunların yanı sıra KKTC öğrencilerinin çoğunluğu online değerlendirme ile veya online sınav ile ikinci notların oluşturulmasının sağlık açısından da gerekli bir seçenek olarak gördüğümüzün bilinmesini isteriz.

Virüs okul kapılarına kadar ulaşmış durumda. Okullar açılır açılmaz öğrenciler arası bulaş yayılmasının kaçınılmaz sonuçları olacaktır. Sağlığımız virüsün ortasına bu pandemi sürecini tamamen atlatmadan atılamaz.

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