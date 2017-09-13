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Selvi: Çağlayan'a tutuklama kararı Ankara'da moralleri bozdu, hedefte Erdoğan var

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Selvi: Çağlayan'a tutuklama kararı Ankara'da moralleri bozdu, hedefte Erdoğan var
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD'nin işadamı Rıza Sarraf operasyonuna ilişkin yazısında, eski bakan Zafer Çağlayan hakkındaki tutuklama kararının hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu ifade etti.

Çağlayan'a ilişkin alınan tutuklama kararının Ankara'da moralleri bozduğunu belirten Selvi, "(Eski ABD Başkanı Baracak) Obama'nın sön dönemiyle başlayıp (Donald) Trump'la devam eden bir süreçte ABD'de ipler Türkiye karşıtı derin güçlerin elinde. Erdoğan varken Türkiye üzerine ameliyat yapamayacaklarını biliyorlar. O nedenle tek hedefleri Erdoğan. Operasyonun (eski bakan) Zafer Çağlayan'la sınırlı olmadığı düşünülüyor. ABD'liler satır aralarında, 'Bu iş siyasi koruma olmadan yapılamaz' mesajını vermeyi ihmal etmiyor. Ankara şimdi Zarrab fotoğrafının arkasındaki büyük resme odaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.

 

'17 ARALIK'IN ABD VERSİYONU OYNANIYOR'

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Zafer Çağlayan'la ilgili tutuklama kararı verildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Arkasından pis kokular geliyor' demişti. Erdoğan, bunu sadece bugün söylemiyor. 17 Aralık sabahı, "Türkiye üzerine operasyon yapılacak, ameliyat yapılacak bir ülke değildir" diye tepki göstermişti. 17-25 Aralık'ta Erdoğan için, 'Dönemin Başbakanı' diye fezleke hazırlayanlar başarılı olamayınca, 15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişiminde bulundular. Şimdi de 17 Aralık'ın ABD versiyonu oynanıyor."

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