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Selvi: Danıştay, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar almış

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Selvi: Danıştay, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar almış
Selvi: Danıştay, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar almış

Abdulkadir Selvi, Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın ibadete açılması yönünde karar aldığını

Abdulkadir SelviAyasofya'yla ilgili beklenen yargı kararına değindiği bugünkü yazısında, "Sosyal medyada Danıştay’ın ‘Ayasofya’nın cami olarak açılmasına karar verdiğine’ dair haberler üzerine bir araştırma yaptım. Danıştay’ın kararının 10 Temmuz Cuma günü açıklanması bekleniyor. Ancak Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması yönünde karar alınmış. Asıl önemli olan nokta buydu. Danıştay 10. Dairesi bu milletin 86 yıldır hasretle beklediği kararı verdi. Ayasofya’ya vurulan yasaklar zincirini kaldırdı. Ancak kararın, yazılması ve imzaların tamamlanması sürecinden sonra açıklanması bekleniyor" görüşünü savundu. 

Selvi, 'Danıştay AYasofya kararını verdi mi?' başlıklı yazısında, "Danıştay 10. Daire’nin Ayasofya’nın cami olarak açılması kararını oybirliğiyle aldığı ve kararın 10 Temmuz Cuma günü açıklanacağı söyleniyor. Ayasofya mücadelesinde yarın tarihi bir gün" ifadelerini kullandı.

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