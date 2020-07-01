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Selvi: Dislike atan dislike'lanır

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Selvi: Dislike atan dislike'lanır
Selvi: Dislike atan dislike'lanır

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YKS öncesi gençlerle yaptığı canlı yayında 377 bin 'dislike' butonuna basılmasıyla gündeme gelen 'Z kuşağı'na, "Gençler, dislike atan dislike'lanır" uyarısında bulundu.

Hürriyet yazarı Selvi, bugünkü köşe yazısında 'Z' kuşağına yer vererek, "2023 seçimlerinde 7 milyona yakın ilk kez oy kullanması bekleniyor. O nedenle partiler genç seçmenleri kazanmak için şimdiden kolları sıvadılar. Hal böyle olunca X kuşağı ‘out’, Z kuşağı ‘in’ oldu" ifadesini kullandı.

Z kuşağının Gezi olaylarıyla birlikte dikkat çekmeye başladığını aktaran Selvi, "Ancak onlara öyle bir anlam yüklendi ki, devrimleri gerçekleştirip bizi başka bir iklime taşıyacak gençler olarak görüldüler. Kimine göre isyankâr, kimine göre sorumluluk almaktan kaçan bir kuşak" dedi.

'Z kuşağının oylarını almaya talip olan siyasi partilerin bu gençleri iyi tanıması gerekiyor'

Siyasi partileri de uyaran Selvi, "Z kuşağının oylarını almaya talip olan siyasi partilerin bu gençleri iyi tanıması gerekiyor. Çevre, insan hakları, hayvan hakları ve sıfır atık konusunda duyarlı olan bu gençler, aynı zamanda yerel değil, dünyalı. 'Dünyalı dedik' de 'Ülke sevgileri yok' demedik. Ama bir kedinin ölümü için dünyayı yakabilirler" görüşünü dile getirdi.

YKS öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle yaptığı canlı yayında 377 bin 'dislike' butonuna basılmasına gönderme yapan Selvi, "Bu da benden Z kuşağı gençlere gelsin: Gençler, şimdiden uyarayım dislike atan dislike’lanır" uyarısı yaptı.

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