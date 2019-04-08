  • BIST 98.979
  • Altın 234,995
  • Dolar 5,6284
  • Euro 6,3196
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Selvi: Erdoğan’ın İstanbul sonuçlarının sebebi olan isimleri sert bir dille uyardığı söyleniyor

»
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İstanbul seçimlerinin netleşmesiyle birlikte bu kez gözler AK Parti'de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul sonuçlarının sebebi olan isimleri sert bir dille uyardığı söyleniyor" dedi.
Selvi: Erdoğan’ın İstanbul sonuçlarının sebebi olan isimleri sert bir dille uyardığı söyleniyor

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "İstanbul seçimlerinde ne oluyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında 'oy sayımında usulsüzlük' tartışmalarına sahne olan İstanbul'u kaleme aldı.

"AK Parti, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlarında her geçen gün cepheyi genişletiyor. Bunun bir adım sonrası, seçimlerin yenilenmesi talebi olabilir" diyen Selvi, şöyle devam etti:"İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi gibi bir izlenime sahip değilim. 8 milyon oyun kullanıldığı İstanbul'da bindelik oranlarla el değiştirme yaşanacağı için bu hassasiyeti anlıyorum. İstanbul açısından kritik bir haftaya girdik. Son sözü YSK söyleyecek. Ancak sürecin açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekiyor.

 

Ankara'da ise itiraz edilen geçersiz oylardan 5 kat fazla oy alan Mansur Yavaş'a mazbatasının neden verilmediğini YSK'nın açıklaması gerekiyor. Tam aksi sonuçlar varken Melih Gökçek'e mazbatası verilmişti.

İstanbul seçimlerinin netleşmesiyle birlikte bu kez gözler AK Parti'de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul sonuçlarının sebebi olan isimleri sert bir dille uyardığı söyleniyor. Seçim gecesinden itibaren il teşkilatına gitmemesi bir anlam taşıyor. Çünkü Erdoğan, seçimlerden önce sanki bu sonucu görmüşçesine uyarmış, 'Çünkü siz sahada ne kadar çalışırsanız çalışın, seçimin kazanıldığı yer sandıktır. Demokrasinin fiilen tecelli ettiği yer olan sandığa sahip çıkamazsak, millet iradesinin sandığa yansımasını temin edemeyiz' demişti. Sanki Erdoğan uyarmamış gibi, ne dediyse çıktı. Şimdi hesap zamanı.

Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'na, partiye ve teşkilatlara keseceği faturanın çapı merak ediliyor. AK Parti'de değişim nereden başlayacak, henüz onun işaretleri ortaya çıkmış değil. Erdoğan'a göre seçimlerde ne etkili oldu? Siyaset dili mi, ekonomi mi, beka söylemi mi, Kürt oyları mı, CHP'nin aday profili mi, eskimişlik mi, yeni yüzler mi? Henüz onu bilmiyoruz.

Bir araştırma kuruluşu yöneticisi, seçim sonuçları üzerine '81 milyon seçimlerden bir gün önce bir yere toplanıp karar almış gibi bir sonuç çıktı'demişti. Biz buna milletin feraseti diyoruz. Sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek, AK Parti'ye ise uyarı çıktı."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı08 Nisan 2019 Pazartesi 07:29
  • İstanbul'da oyların yeniden sayılmasını isteyen AKP, organize usulsüzlük iddiasına dayanak olarak neleri gösterdi?08 Nisan 2019 Pazartesi 07:28
  • Adım Adım sona doğru... Son dakika: İstanbul seçim sonuçlarında son durum! Sandıkların yüzde 90’ı sayıldı08 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
  • Son dakika… Mansur Yavaş, yarın mazbatasını alıyor!07 Nisan 2019 Pazar 23:31
  • İstanbul'da Son Durum 21:55 -Geçersiz oyların %85'i sayıldı!07 Nisan 2019 Pazar 22:29
  • Bursa'da CHP'nin tüm oyların yeniden sayılması için yaptığı itiraz reddedildi07 Nisan 2019 Pazar 22:18
  • İstanbul'da son durum: AKP, oyların tamamının sayımı için YSK'ya başvurdu07 Nisan 2019 Pazar 21:45
  • Flaş İddia: CHP’li Tezcan: Seçmen listelerini topluyorlar, evlere giriyorlar07 Nisan 2019 Pazar 20:42
  • Muazzez Ersoy: Lady Gaga beni taklit ediyor07 Nisan 2019 Pazar 19:46
  • Geçersiz oyların %80,53'ü sayıldı. İmamoğlu önde fark kapanmıyor07 Nisan 2019 Pazar 18:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti