  • BIST 2.508,16
  • Altın 1030.167
  • Dolar 17.3143
  • Euro 18.2061
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

Selvi: Öcalan’a görüş izni verilecek

»
AKP’ye yakın yazarlardan Abdülkadir Selvi, Abdullah Öcalan’a görüş izni verileceğini ve kardeşi Mehmet Öcalan veya yeğeni Ömer Öcalan’la görüştürüleceğini öne sürdü.
Selvi: Öcalan’a görüş izni verilecek

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında İmralı Cezaevi'nde tutulan ve en son Ağustos 2019'da avukatıyla görüştürülen PKK lideri Abdullah Öcalan'ın durumuyla ilgili “kulisi” paylaştı. Selvi, Öcalan’ın bir yakınıyla görüşmesine izin verileceğini ifade etti.

Selvi'nin, "Öcalan’a görüş izni verilecek" başlıklı yazısından bir bölüm şöyle:

"Bu isim kardeşi Mehmet Öcalan da olabilir, halen HDP Şanlıurfa Milletvekili olan Ömer Öcalan da İmralı’ya gidebilir. Öcalan’ın görüşmesine bir defalığına mı izin verilecek yoksa bu belirli aralıklarla devam mı edecek, orasını bilmiyorum. Ama önemli olan bu görüşmeden ne çıkacak? Öcalan, Kandil’e ve HDP’ye bir mesaj gönderecek mi?

“YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ ÇALIŞMASI YOK”

Öcalan’la görüşme konusunu yazınca hemen AK Parti yeni bir çözüm süreci mi başlatıyor şeklinde tartışmalar başlatılabilir. Ama peşin olarak söyleyeyim ki öyle bir çalışma da yok, ben de öyle bir izlenim edinmedim. Yeni bir çözüm süreci başlatılıyor şeklindeki tartışmalar maksadını aşan tartışmalar olur. Zaten Öcalan, Kürt sorunu diye yazarken en çok endişe ettiğim nokta bu oluyor. Hemen birileri alıyor, iktidar yeniden çözüm süreci başlatıyor diye başka bir yerlere taşıyor. Öcalan’a tecrit uygulandığı iddiasıyla PKK-HDP’nin yarattığı gerginliğe son vermek için ailesinden birisiyle görüşmesine izin verileceği söyleniyor.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süleyman Demirel'in vefatının üzerinden 7 yıl geçti.17 Haziran 2022 Cuma 10:25
  • Türkiye'de 18 milyon öğrenci, bugün karne alacak17 Haziran 2022 Cuma 10:23
  • 100 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı: En fazla göçmen Türkiye’de16 Haziran 2022 Perşembe 19:33
  • İsrail basınından dikkat çeken Türkiye iddiası: Güçlü bir uyarı mesajı16 Haziran 2022 Perşembe 18:16
  • Türkiye’den Almanya’ya Ege Denizi yanıtı16 Haziran 2022 Perşembe 17:51
  • Kaftancıoğlu'nun 'fiili başkanlık' yapacağı CHP İstanbul İl Başkanlığı için hangi isimler öne çıkıyor?16 Haziran 2022 Perşembe 16:03
  • ‘Sansür’ yasasıyla ‘korku iklimi’ hazırlığı: ‘Binlerce kişi soruşturulacak’16 Haziran 2022 Perşembe 14:50
  • Diyarbakır'da gözaltına alınan gazetecilerden 16'sı tutuklandı: 'Sorguda haber içerikleri, yayın politikası ve haber dili soruldu'16 Haziran 2022 Perşembe 14:13
  • TC'de son 5 yılda 335 bin kaçak göçmeni ülkelerine gönderdi16 Haziran 2022 Perşembe 13:00
  • İstanbul'da HDP il ve ilçe yöneticileri gözaltına alındı16 Haziran 2022 Perşembe 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti