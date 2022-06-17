Selvi: Öcalan’a görüş izni verilecek

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında İmralı Cezaevi'nde tutulan ve en son Ağustos 2019'da avukatıyla görüştürülen PKK lideri Abdullah Öcalan'ın durumuyla ilgili “kulisi” paylaştı. Selvi, Öcalan’ın bir yakınıyla görüşmesine izin verileceğini ifade etti.

Selvi'nin, "Öcalan’a görüş izni verilecek" başlıklı yazısından bir bölüm şöyle:

"Bu isim kardeşi Mehmet Öcalan da olabilir, halen HDP Şanlıurfa Milletvekili olan Ömer Öcalan da İmralı’ya gidebilir. Öcalan’ın görüşmesine bir defalığına mı izin verilecek yoksa bu belirli aralıklarla devam mı edecek, orasını bilmiyorum. Ama önemli olan bu görüşmeden ne çıkacak? Öcalan, Kandil’e ve HDP’ye bir mesaj gönderecek mi?

“YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ ÇALIŞMASI YOK”

Öcalan’la görüşme konusunu yazınca hemen AK Parti yeni bir çözüm süreci mi başlatıyor şeklinde tartışmalar başlatılabilir. Ama peşin olarak söyleyeyim ki öyle bir çalışma da yok, ben de öyle bir izlenim edinmedim. Yeni bir çözüm süreci başlatılıyor şeklindeki tartışmalar maksadını aşan tartışmalar olur. Zaten Öcalan, Kürt sorunu diye yazarken en çok endişe ettiğim nokta bu oluyor. Hemen birileri alıyor, iktidar yeniden çözüm süreci başlatıyor diye başka bir yerlere taşıyor. Öcalan’a tecrit uygulandığı iddiasıyla PKK-HDP’nin yarattığı gerginliğe son vermek için ailesinden birisiyle görüşmesine izin verileceği söyleniyor.”