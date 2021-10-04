Selvi: Oğuzhan Asiltürk maske takmıyordu, sonradan aşı olmadığını da öğrendim

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün maske takmadığını ve aşı olmadığını belirtti.

Oğuzhan Asiltürk yaşarken başaramadığını vefatıyla gerçekleştirdi dersem yanlış olmaz. Siyasetin bu denli kırıcı olmaması gerektiğini savunuyordu. Sağlığında başaramadı ama cenazesi tüm siyasi görüşleri bir araya getirdi.

En son Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs gezisinde birlikteydik. Esenboğa Havalimanı’nın Şeref Salonu’nda meslektaşım Şebnem Bursalı ile birlikte sohbet etmiştik. Maske takmıyordu. Sonradan aşı olmadığını da öğrendim. Şebnem’le bu duruma üzülmüştük. Üzüntümüzde haklıymışız."