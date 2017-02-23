“Selvi Sertdemir De Çocuk Gelindi” sergisi Gazimağusa’da açılacak

Gazimağusa Buğday Camii’de yer alacak sergi 8-11 Mart tarihleri arasında gezilebilecek.
Sergilenen resimlerin satışından elde edilecek gelir, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışlanacak.
Gazimağusa Buğday Camii’de yer alacak sergi 8-11 Mart tarihleri arasında gezilebilecek.
Sergilenen resimlerin satışından elde edilecek gelir, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışlanacak.
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