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“Selvi Sertdemir De Çocuk Gelindi” sergisi Gazimağusa’da açılacak

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“Selvi Sertdemir De Çocuk Gelindi” sergisi Gazimağusa’da açılacak
“Selvi Sertdemir De Çocuk Gelindi” isimli “çocuk gelinlere hayır” konulu karma sergi 8 Mart Çarşamba günü saat 17.00’de açılacak.

Gazimağusa Buğday Camii’de yer alacak sergi 8-11 Mart tarihleri arasında gezilebilecek.

Sergilenen resimlerin satışından elde edilecek gelir, İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışlanacak.

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