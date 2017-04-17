Referandum sonuçlarını Hürriyet gazetesindeki köşesinde yorumlayan Abdülkadir Selvi, "YSK’nın seçimlere gölge düşürmeye hakkı yoktu. Kılıçdaroğlu, YSK’nın referandumu tartışmalı hale getirdiğini iddia etti. Muhalefet bunun peşini bırakmaz" dedi.

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdülkadir Selvi referandum sonuçlarını yorumladı. Selvi yazısında YSK'yı da eleştirdi.

Selvi, 'Bundan sonra bizi ne bekliyor?' başlıklı yazısında özetle şunları söyledi:

Referandum sonuçlandı; 17 Nisan sabahı yeni bir Türkiye’ye uyandık. Referandumdan 'evet' çıktı ama millet sandıkta, iktidar ve muhalefetin çok iyi değerlendirmesi gereken mesajlar verdi.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, Erdoğan suları tersine akıttı. Çünkü başkanlık sistemine olan kamuoyu desteği hiçbir zaman yüzde 35’in üzerine çıkmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu oran hiçbir zaman yüzde 25-30’un üzerine çıkmadı”diye ifade etti.

Referandum sonucuna baktığımızda Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki oylarını aldı. Zaten referandum sonucunda yaptığı açıklamada, “Milletin şahsıma olan güveninden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Referandumdan çıkan sonucun mutlaka siyasi sonuçları da olacak. Çünkü 16 Nisan’la birlikte siyasette yeni dengeler ortaya çıktı. Ama öncelikle AK Parti’nin bu sonuçları önüne koyup, ciddi bir özeleştiri yapması gerekiyor.

Ancak YSK’nın oyların sayımına geçildiği bir sırada mühürsüz oyların da kabul edileceğine ilişkin kararına değinmeden geçemeyeceğim. YSK’nın seçimlere gölge düşürmeye hakkı yoktu. Kılıçdaroğlu, YSK’nın referandumu tartışmalı hale getirdiğini iddia etti. Muhalefet bunun peşini bırakmaz."

Selvi köşesinde, CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:'

TANKLA TOPLA GELSELER KILIÇDAROĞLU'NU YIKAMAZLAR'

CHP’de ise bu sonuçlara göre değil parti içi muhalefet, tankla-topla gelseler Kılıçdaroğlu’nu yıkamazlar. HDP eş genel başkanlarının cezaevinde olması nedeniyle hayır cephesinin liderliğini Kılıçdaroğlu yaptı. Yüzde 25 oyu olan bir partinin genel başkanı olarak yüzde 49’luk bir sonuçta en büyük pay Kılıçdaroğlu’na ait."

‘KÜRTLER BİR KEZ DAHA ERDOĞAN’IN YANINDA YER ALDI’

Selvi ayrıca, 'Kürtler bir kez daha Erdoğan’ın yanında yer aldı' yorumunu da yaptı: "Referandum sonuçlarının Kürt oyları açısından da dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Kritik bir dönemeçte Kürtler bir kez daha Erdoğan’ın yanında yer aldı. Bu sonuçlar, AK Parti’ye bir kez daha Kürt sorununun çözümü konusundaki tarihi sorumluluğunu hatırlattı."

Selvi yazısını şöyle noktaladı:

'Referandum sonuçlarının bize öğrettiği bir gerçek daha var. Kutuplaşma içinde gidilen referandumda sonuçlar birbirine yakın çıkıyor. Yasakların kaldırılmasıyla ilgili referandum da benzer bir konjonktürde gerçekleşmişti. O zaman Demirel ile Özal oylanmış, yüzde 50.16 evet, yüzde 49.54 hayır olarak sonuçlanmıştı. Referandumda yüzde 51’le 49 gibi bir sonucun çıkması Erdoğan’ın oylandığını gösteriyor. Erdoğan’ı sevenler evet, nefret edenler hayır dedi.

‘AK PARTİ KAMPANYANIN BAŞINDA YANLIŞ DİL KULLANDI’

AK Parti kampanyanın başında yanlış bir dil kullandı. Referandumdan sonra yapılacak olan değerlendirmelerden biri bu dil konusu olacak. Buna rağmen Erdoğan referandumu kazandı, millet değişimden yana oy kullandı."