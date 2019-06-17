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Selvi:'Erdoğan arayış içinde, dostlarına 'halk ne istiyor' diye soruyor'

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ramazandan beri görüştüğü bazı dostlarına 'Halk ne istiyor' diye sorduğunu ve bir arayış içinde olduğunu yazdı.
Selvi:'Erdoğan arayış içinde, dostlarına 'halk ne istiyor' diye soruyor'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, vatandaşların AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bir süredir etrafını dinlediğini ve bir arayış içinde olduğunu yazdı. Selvi, "Erdoğan, ramazandan beri görüştüğü bazı dostlarına 'Halk ne istiyor' diye soruyor. Ağırlıklı olarak, 'İnsanlar eski reisi istiyor' cevabı veriliyor" diye yazdı.

Selvi'nin 'insanlar eski reisi istiyor' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazandan beri görüştüğü bazı dostlarına 'Halk ne istiyor' diye soruyor. Ağırlıklı olarak, 'İnsanlar eski reisi istiyor' cevabı veriliyor. 'AK Parti, eski AK Parti olmalı' diyenler de var. Ama ben Erdoğan'la ilgili mesaj üzerinde durmak istiyorum. Erdoğan'la görüşen isimlerle konuşuyorum. Cumhurbaşkanı'nın tepki göstermeden, olgunlukla kendilerini dinlediğini söylüyorlar. Yani 'Ne olmuş, ben değiştim mi ki eski reisi istiyorlar?' tarzında bir yaklaşım içinde değilmiş. 'Bir dokunuşunuz gerekli' diyenlere 'Bu nasıl olacak?' diye soruyormuş. Ramazanda görüştüklerine 'Zeytinburnu'nu gördün mü? Millet sofrasına oturdum' demiş. AK Parti seçmeninin Erdoğan'la bir sorunu yok. Tam aksine AK Parti'nin oylarında inişler çıkışlar yaşansa da Erdoğan'a olan güçlü destek sürüyor. İnsanlar iyi gitmeyen şeyleri ancak Erdoğan'ın düzelteceğine inandıkları için 'eski reisi' istiyorlar.

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