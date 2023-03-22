  • BIST 4.952,09
  • Altın 1188.486
  • Dolar 19.0341
  • Euro 20.5322
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Selvili Tepe “Birkan Uzun Selvili Tepesi” olarak yeniden isimlendiriliyor

» »
Selvili Tepe “Birkan Uzun Selvili Tepesi” olarak yeniden isimlendiriliyor
Selvili Tepe “Birkan Uzun Selvili Tepesi” olarak yeniden isimlendiriliyor

Bakanlar Kurulu, Birkan Uzun’un adının yaşatılması amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en yüksek noktası olan Selvili Tepe’nin, “Birkan Uzun Selvili Tepesi” olarak yeniden isimlendirilmesi kararı üretti.

 

Bakanlar Kurulu'nda alınanan kararnamede, “16 Aralık 2021 tarihinde Antartika'nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı'nın zirvesine ulaşarak KKTC bayrağını dalgalandıran ancak 1 Ocak 2022 tarihinde ABD'de geçirdiği talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Birkan Uzun'un adının yaşatılması amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en yüksek noktası olan Selvili Tepe'nin ‘Birkan Uzun Selvili Tepesi’ olarak yeniden isimlendirilmesine karar vermiştir” ifadelerine yer verildi.

 

Bu kararla yarın saat 15.00’de Selvili Tepe'de Başbakan Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yanısıra Birkan Uzun’un ailesinin de katılacağı törenle, “Birkan Uzun Selvili Tepe” levhalarının gerekli yerlere Karayolları Dairesi personelleri tarafından montesi gerçekleştirilecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt-Lefke yolunda kaza! Bir kişi yaralandı22 Mart 2023 Çarşamba 10:45
  • Derin dondurucu yangına sebep oldu22 Mart 2023 Çarşamba 10:40
  • Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı22 Mart 2023 Çarşamba 10:27
  • DAÜ Bir-Sen Rektör Hocanın'ı Topa Tuttu, Yanlışlarını Sıraladı...22 Mart 2023 Çarşamba 10:15
  • Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımız için Mevlid-i Şerif okutuldu21 Mart 2023 Salı 18:55
  • Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayınladı21 Mart 2023 Salı 18:39
  • Meclis Genel Kurulu tamamlandı21 Mart 2023 Salı 17:53
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi21 Mart 2023 Salı 17:49
  • Nazım Çavuşoğlu: Külliye, Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC halkına hibe edilen bir kurumsal binadır21 Mart 2023 Salı 17:14
  • Meclis Başkanı Töre, GKRY Meclis Başkanı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan söylemlerini kınadı21 Mart 2023 Salı 16:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti