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Sema Dolu mahkemeye başvurdu

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Halkın Partisi (HP), Elektrik Kurumu'na giriş için “katıldığı sınavda normal şartlarda işe girebilecek şekilde puan alan ama başkalarına torpil yapıldığı için işe alınmayarak hakkının yenildiğini” savunan Sema Dolu isimli gencin, partinin desteğiyle mahke
Sema Dolu mahkemeye başvurdu

HP'den yapılan yazılı açıklamada, Elektrik Kurumu'na fırsat eşitliği hiçe sayılarak partizanca istihdamlar yapıldığı ileri sürüldü ve “Bahse konu sınavda hakkı yenen Sema Dolu isimli genç, Halkın Partisi tarafından verilen destekle, Elektrik Kurumu’nun hukuka aykırı şekilde adalet duygusunu ve devlete olan inancı zedeleyecek nitelikteki bu uygulamaya karşı bu sabah dava dosyaladı. Başvuruda idarenin keyfi bir yaklaşımla fırsat eşitliğine ve Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olacak şekilde davrandığına ve hukuka aykırı olan bu sınavın iptal edilmesi gerektiğine dikkat çekildi” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada HP’nin bu konuda olduğu gibi benzer tüm konularda hakkı yenen her vatandaşın yanında olmaya ve mücadele etmeye devam edeceği de vurgulandı.

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