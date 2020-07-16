Semavi Aşık'tan anlamlı kampanya

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Semavi Aşık, şunları kaydetti:

“Mehmet Harmancı ile konuştum. Belediyenin, Covid-19 salgını nedeni ile fazladan yapmak mecburiyetinde kaldığı harcamaları da dikkate aldığımda, maddi durumunun çok iyi olmadığını bildiğimi, izin vermesi durumunda sosyal medyada kampanya başlatıp, fırın alımı için 100.000 (yüz bin) tl toplayabileceğimi, kampanyaya ilk katkıyı 1000 lira ile benim yapacağımı söyledim.

Sağolsun beni kırmadı. Onayladı.

Kampanyayı başlatıyorum. Daha duyuruyu yapmadan 8000 lira toplandı bile. Allah katkı koyan ve koyacak olanlardan razı olsun.

Katkı koymak isteyenler lütfen bana ulaşsınlar. Verilecek tüm katkılar makbuz karşılığında alınacaktır.

Tel: 05338612122”