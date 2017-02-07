Sembol ödülünü kimler kazandı?

Survivor son bölüm sembol için sert bir mücadeleye sahne oldu? Peki Survivor son bölümde neler yaşandı, erkeklerde ve kadınlarda sembolü kimler kazandı.

Survivor son bölüm bireysel dokunulmazlık için için sert bir mücadeleeye sahne oldu. Adada kalmak için kritik öneme sahip olan dokunulmazlık oyunlarında parkurlar adeta birer savaş alanına dönüşüyor.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE SEMBOLLERİ KİMLER KAPTI?

Survivor son bölümde erkekler ve kadınlar sembol için takımlarından bağımsız olarak parkurda birebir mücadele ettiler. Sembol ödülünü erkeklerde İlhan Mansız kazanırken kadınlarda Sema kazandı. Sema sembolü finalde Sabriye’yi yenerek kaptı. Erkeklerde sembolü kapan İlhan Mansız’ın finaldeki rakibi ise Furkan idi.

ÇOCUKLARLA GÖRÜŞME HEYECANI

Survivor son bölümde Sema ve Sedat büyük moral aldı. Çocuklarıyla konuşma hakkını kazanan yarışmacılar çocuklarıyla görüşürken oldukça duygulandılar.

SURVİVOR’DA BALİNA ŞOKU

Serbest dalışta birçok şampiyonluğu bulunan Ünlüler Takımı yarışmacısı Şahika, balık avlamak için denizde bulunduğu sırada dev bir balinayla karşılaştı. Balinayı gören yarışmacının sergilediği soğukkanlı tavırlar dikkat çekti. 100 üzerinde ulusal şampiyonluk ve rekorunun yanı sıra 8 tane de Dünya Rekoru sahibi olan Şahika Ercümen, spor kariyeri dışında diyetisyenlik yapıyor ve su altı belgeselciliği ile uğraşıyor.

SURVIVOR’DA KONSEY ELEME İÇİN TOPLANIYOR!

Bu akşam Survivor 14. yeni bölümde, geçtiğimiz bölümlerde oynanan bireysel ve takım dokunulmazlık oyunlarından sonra eleme için konsey toplanacak. Eleme adaylarından SMS oylamasından en az oyu alan isim adaya veda edecek. Bu hafta Survivor’da eleme adayları gönüllüler Denisa ve Erdi; ünlüler takımında ise Sabriye ve Adem.