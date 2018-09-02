Semih Şentürk Doğan Türk Birliği ile prensipte anlaştı!

Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Süper Lig’de mücadele eden Doğan Türk Birliği (DTB) ile transfer görüşmelerine başladı.

Edinilen bilgilere göre transfer dönemi sona ermeden Şentürk bir takım ile anlaşma sağlamak istiyor.

Daha önce Ceyhun Eriş’in de forma giydiği Girne ekibi Doğan Türk Birliği yönetimi de Şentürk ile iletişime geçti. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Caner Oshan, Şentürk ile transferi konuştu.

BAŞKAN PİSKOBULU: "HEYECANLA BEKLİYORUZ"



Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan DTB Başkanı Bayar Piskobulu, "Semih'in transferinde sona yaklaştık" dedi. Semih'in takıma büyük güç katacağını kaydeden Piskobulu, "Semih gibi bir yıldızın takımımızda oynaması hem ülke futbolu hem de bizler için büyük mutluluk olur" şeklinde konuştu.



Öte yandan Semih'in maddi konularda bazı pürüzlerin olduğu, bunun aşılması durumunda Şentürk'ün Ada'ya geleceği öğrenildi. Semih'in KKTC'deki yaşam koşulları hakkında da yakın arkadaşlarından bilgi aldığı belirtildi.

29 Nisan 1983 tarihinde İzmir Bornova’da doğmuştur. Babasının mesleği mobilyacı.



Ticaret Lisesi’nden mezun oldu.



1999-2000 sezonunda İzmir Özçamdibispor’da oynarken Fenerbahçe PAF takımına transfer edildi. 2001-2002 sezonunda İzmirspor’da kiralık olarak oynadı. Burada 3 gol attı 14 Haziran 2001’de Fenerbahçe’de tekrar 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 2001-2002 sezonu itibariyle de Fenerbahçe’de hem PAF hem de a takım kadrosunda yer aldı.



Fenerbahçe’de ilk maçı, 13 Ocak 2001 tarihinde oynanan Fenerbahçe – Pogon (Polonya) hazırlık maçıdır. Fenerbahçe’de ilk resmi maçı 17 Şubat 2001 tarihinde oynanan Siirtspor-Fenerbahçe maçında sahaya çıktı. Süper Lig 2007-2008 sezonunda 17 golle gol krallığını elde etti. 26 Temmuz 2007 tarihinde Fenerbahçe’nin yardımcı kaptanlığını aldı.



17 Aralık 2005’de oynanan ve 4-0 kazanılan Türkiye Süper Liginin 17. haftasındaki Fenerbahçe-Denizlispor karşılaşmasında 4 gol birden attı. Böylece Fenerbahçe lig tarihinde bir maçta 4 veya daha fazla gol atan 13. futbolcusu oldu.



13 Aralık 2006 tarihinde 2-2 biten, Fenerbahçe – Eintracht Frankfurt UEFA Kupası Grup 4. maçında, 75. dakikada oyuna girip, 79. dakikada ilk sarı kartını görüp, 82. dakikada Fenerbahçe’ye bir üst tura geçmesini sağlayan beraberlik golünü röveşata ile atan ve 90+1. dakikada ikinci sarı kartını gören Semih, hakemin kırmızı kart vermeyi unutması üzerine oyun başladıktan sonra yaklaşık 20 saniye daha oyunda kalmıştır. Ardından hakemi uyararak kırmızı kart görmesini sağlamış ve Fenerbahçe’nin aleyhine olabilecek olası bir maç tekrarını engellemiştir.



2011-12 sezonunda Türkiye Kupasında Cemil Turan ile birlikte en çok gol atan oyuncusu olmuştur.(19 gol) Yedek kulübesinden gelerek attığı kritik goller nedeniyle “Nöbetçi Golcü” lakabıyla bilinen Semih Şentürk, 13 Ocak 2013 tarihinde oynanan Trabzon maçında attığı gol ile Fenerbahçe tarihinde Türkiye Kupası’nda en çok gol atan oyuncu olmuştur. (20 golle)



Semih 10 Şubat 2013 tarihinde oynanan Mersin İdman Yurdu karşılaşması ile Süper Lig kariyerindeki 200.maçına çıktı.



Manisa maçında sakat olduğunu ve oynamayacağını söylediği için Aykut Kocaman'ın gözünden düştü. Fenerbahçe yönetimi ile arası açılan ve Fenerbahçe'den ayrılan Alex'i havaalanında uğurlmaya gitti. Bu davranışı Semih'in Fenerbahçe kariyerindeki sonunu başlattı.



2013-14 yaz transfer döneminde bir çok kulübün istemesine rağmen kulübünün yüksek bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle kulübünde kaldı ancak o sezon ilk yarıda şans verilmedi ve Fenerbahçe A2 takımına gönderildi.



29 Aralık 2013 tarihinde, Süper Lig ekiplerinden MP Antalyaspor'a transfer oldu. Semih Şentürk, MP Antalyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.İlk kez 23 Ocak 2014'de Antalyaspor formasını Türkiye Kupası maçında Tokatspor karşısında giydi ve bu maç 90 dakika oynadı ayrıca 1 asist yaptı.



Şentürk Süper Lig'de ise ilk maçına 26 Ocak 2014'te oyuna sonradan girerek çıktı ve ilk maçında ilk golünü Kayseri Erciyesspor ağlarına yolladı. Maçı 3-1 takımı kazandı.



Şentürk şuanda 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da forma giymektedir.



Türkiye Milli Futbol Takımları’nın erkekler klasmanında tüm yaş gruplarında forma giymiştir.



Semih Şentürk, 2003 yılında Pınar Şentürk ile evlendi. Filiz (d.2007) adında bir kızı vardır.



Futbol Kariyeri :

1993-1999 – Özçamdibispor

1999-2002 – Fenerbahçe

1999-2002 – Fenerbahçe A2

2001-2002 – İzmirspor (kiralık)

2001- – Fenerbahçe



Kişisel Başarıları :

2000 – 2001 – A2 Ligi Gol Kralı

2006 – 2007 – Türkiye Kupası Gol Kralı (Bobo ile birlikte.)

2007 – 2008 – Süper Lig Gol Kralı

2008 -UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası – Gümüş Ayakkabı (Hakan Yakın, Podolski, Pavlyuçenko ile birlikte.)

2013 – Fenerbahçe tarihinde Ziraat Türkiye Kupası’nda en golcü oyuncu