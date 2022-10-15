Seminer, 26 Ekim Çarşamba günü saat 17:00’de yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetimi yeni göreve gelmesine rağmen önemli kararlar almaya devam ediyor.

Dernek yönetimi, bölgesel toplantılar yanı sıra ilk kez bir mazeret semineri yapma kararı da aldı…

Yönetim, 3’üncü haftası geride kalan yeni futbol sezonunda, antrenörlerin çalışma izni alabilmesi için her yıl sezon öncesinde yapılmakta olan antrenör gelişim seminerlerine katılamayan üyelerine, bir şans daha verecek…

Teknik Direktör, A lisans, B Lisans, C Lisans ve Kaleci antrenörlerine yönelik eğitim seminerlerine katılamayan antrenörler, 26 Ekim Çarşamba saat 17:00’deki seminere katılıp mevcut sezonda görev alabilecek…