Yeni tip corona virüs ve yol açtığı COVID-19 hastalığı ile ilgili araştırmalar derinleştikçe virüsün nasıl yayıldığına ilişkin yeni bulgular da gün ışığına çıkıyor. Yeni bulgular, özellikle de "süper bulaştırıcılar" ve "süper yayıcı etkinlikler" hakkında elde edilen yeni bilgiler, salgınla daha etkin ve sonuç odaklı mücadele edebilme umudunu artırıyor.

Corona virüsle enfekte olan bazı kişiler, diğer enfekte olanlara kıyasla, daha çok insana taşıdığı virüsü bulaştırabiliyor. Uzmanlar semptom göstermeyen "süper bulaştırıcılar"ın ise daha tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor.