Alsancak’ın sevilen simalarından, aslen Baf’ın Kukla köyünden olan ve Alsancak’ta ikamet eden Semral Şefkioğluları hayatını kaybetti.
Şefkioğluları’nın cenazesi yarın öğle namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedilecek.
Alsancak’ın sevilen simalarından, aslen Baf’ın Kukla köyünden olan ve Alsancak’ta ikamet eden Semral Şefkioğluları hayatını kaybetti.
Şefkioğluları’nın cenazesi yarın öğle namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedilecek.
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