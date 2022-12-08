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Semral Şefkioğluları hayatını kaybetti

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Alsancak’ın sevilen simalarından Semral Şefkioğluları yaşamını yitirdi.
Semral Şefkioğluları hayatını kaybetti

Alsancak’ın sevilen simalarından, aslen Baf’ın Kukla köyünden olan ve Alsancak’ta ikamet eden Semral Şefkioğluları hayatını kaybetti.

Şefkioğluları’nın cenazesi yarın öğle namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedilecek.

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