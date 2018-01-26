"Sen da Söyle”  etkinliği düzenleniyor

Kuir Kıbrıs Derneği Ceza Yasası’nın değişmesinin dördüncü yılında daha adil bir Kıbrıs için “Sen da Söyle” etkinliği düzenleyecek.

Kuir Kıbrıs Derneği, cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıklarıyla mücadele edilmesi; homofobi, bifobi ve transfobinin engellenmesi; Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transcinsel ve İnterseks (LGBTİ) bireylerin Temel Evrensel Hak ve Özgürlüklerinin korunması ve bu konularda duyarlılığın artırılması yönünde çalışmalar yürüten bir sivil toplum hareketidir. Bu bağlamda 4 yıl önce, 27 Ocak'ta, Fasıl 154 Ceza Yasası'ndan erkekler arası eşcinsel ilişkiyi suç kapsamında değerlendiren maddeler kalktı. Bunların yerine, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği dolayısıyla bir kişiye veya o cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliğine sahip olanlara yönelik olarak ondan nefret edilmesini, onun aşağılanmasını veya küçük düşürülmesini engellemek amacıyla zem ve kadih suç sayıldı, ve bunun basın, yayın veya internet medyası dahil olmak üzere sosyal medya aracılığıyla yapılmasının ağır bir suç sayılması öngörüldü. Aynı zamanda cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik önyargı veya nefreti dolayısıyla psikolojik veya ekonomik şiddet uygulama veya bu sebeplerle kamu hizmetlerine erişimde ayrımcılık yapma suç kapsamına alındı.

Yasanın değişmesi önemli bir adım olmuş olsa da geçtiğimiz yıl billboardlara yapılan saldırılar ve birçok LGBTİ bireylere yönelik nefret söylemleri hala daha kafadaki yasaların değişmediğinin bir kanıtı olarak kalmıştır. Nitekim bu süreç boyunca yasa dışında siyasi ve de hukuksal boyutlarda herhangi bir adım atılmamıştır. Günümüzde seçim kampanyası dolayısıyla birçok partinin LGBTİ konusunu kendi manifestolarına eklemeleri olumlu bir adım olmuş olsa da “bir miyiz?”, “umut var mı?”, “birlikte başaracak mıyız?” gibi soruların cevaplarını bulmak için Kuir Kıbrıs Derneği olarak “Senda Söyle” çağrısı yaparak ayrımcılığa uğramadığımız ve her türlü haktan eşit olarak yararlanabildiğimiz bir Kıbrıs için 27 Ocak kapsamında LGBTİ haklarının daha iyi bir noktaya gelmesi konusunda online başlatmış olduğumuz anketi sizler için hazırladık. Anket yasal olarak ne gibi değişiklikler yapılabilir ve bu yasalar nasıl uygulanabilir gibi soruların altına toplanmış olup herkesin doldurup destek verebileceği bir ankettir. Anket sonuçlarını 27 Ocak gecesi saat 20:30’da Neverland Cafe & Bar’da düzenleyeceğimiz “Sen da Söyle” etkinliğinde açıklayacağız. Girişin ücretli olup elde edilecek olan gelirin Kuir Kıbrıs Derneği’ne bağışlanacağı geceye tüm halkımız davetlidir. Bizler Kuir Kıbrıs Derneği olarak herkesin özgür ve eşit olduğu gün gelene kadar tüm renklerimizle mücadelemize devam edeceğiz.

Etkinlik Linki: https://www.facebook.co m/events/143642829656763/