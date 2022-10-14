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“Sen Gelemezsen Biz Geliriz” projesi sürüyor

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Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “sen gelemezsen biz geliriz” projesi devam ediyor.
“Sen Gelemezsen Biz Geliriz” projesi sürüyor

Proje kapsamında Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, bugün Akçay Köyü'nü ziyaret ederek bölgede gerçekleştirilen uygulamayı yerinde inceledi vatandaşların beklentilerini dinledi.

Bakan Altuğra, 'Sen Gelemezsen Biz Geliriz’  projesinin devam ettiğini,  bugün Akçay Muhtarlığı öncülüğünde sağlık hizmetine ulaşamayan dezavantajlı bireylerin ve yaşlılarımızın ayağına sağlık hizmetini götürdüklerini belirtti.  

Altuğra, proje kapsamında hastalara genel sağlık kontrolü, şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldığını, bu taramalar esnasında hastaların diyabet ve tansiyon hastası gibi sağlık sorunlarının olduğunu da öğrendiklerini belirtti.

Akçay Köyü Muhtarı Uğur Dereliköy ise Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra başta olmak üzere tüm doktor ve hemşirelere teşekkür ettiğini, daha önce hastalara sağlanan taramaların daha kapsamlı bir şekilde evlerinde yatalak olan yaşlılara da sağlandığını, bu uygulamanın çok faydasını gördükleri belirtti. 

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