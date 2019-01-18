“Sen ihale mi açtın ki teklif kabul ediyorsun”

Denktaş, “Muhalefet TC bu Hükumeti istemez o nedenle para göndermez diyor… TC Resmi gazetede yazısı çıktı. Artık Kıbrıs ile ilgili mali konularda Erdoğan ilgilenecek.

Muhatabımız artık Sayın Cumhurbaşkanı… Ekonomik Protokolle ilgili çalışmalarımız tamam. Gelecek hafta kendi içimizde bu süreci sonlandırırız diye düşünüyorum. Daha sonra heyetler görüşür ve imzalar atılır… Şimdi işler rayına giriyor” dedi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş günlerdir gündemden düşmeyen Dome Otel hakkında net konuştu.

Vakıflar İdaresi Başkanı Benter’e kızdığını ifade eden Denktaş “Sen ihalemi açtın ki teklif kabul ediyorsun” dedi.

Denktaş, hükumetin “vergi iadesi” vermeye hazırlandığını da anlatarak, “kredi kartıyla yapılan tüm alışverişler “KDV iadesi”olarak kartınıza bankanız tarafından yüklenecek” diyerek uygulamanın yakın zamanda başlayacağını söyledi.

Maliye Bakanı Denktaş, vijdani ret konusunda ise “Karapaşaoğlu’nun mahkeme kararı uygulanmadan yetiştirebilir miydik dedik olmadı” diyerek, “Vicdani Ret şu an ivediliği yok” ifadelerini kullandı.