Sen Sinod Meclisi İle Rum Kilisesi’nden Aya Sofya’nın Camiye Dönüştürülmesine Tepki

Sen Sinod Meclisi ile Rum Ortodoks Kilisesi’nin, Türkiye’nin Aya Sofya Müzesi’ni camiye dönüştürme kararına tepki gösterdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Türkiye’nin bu kararını “dine aykırı” ve “kabul edilemez bir eylem” olarak nitelendiren Sen Sinod Meclisi ile Rum Ortodoks Kilisesi’nin, bu durum nedeniyle endişeli ve üzgün olduklarını ifade ettiklerini yazdı.

Açıklamada, Türkiye’den kültüre saygı duymasının beklendiği kaydedildi.